Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Дэнни Бойл отказался снимать фильм о Бонде из-за разногласий с Дэниелом Крейгом по поводу кастинга на роль «русского злодея»

The Daily Telegraph
09:50, 23 августа 2018
Требует подтверждения

Британский режиссер Дэнни Бойл, снявший картины «На игле» и «Миллионер из трущоб», отказался от съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде из-за разногласий с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Они касались выбора польского актера Томаша Кота, который рассматривался на роль «русского злодея», сообщает британская газета The Telegraph.

«Крейг имеет большое влияние на кастинг, ни одна из девушек Бонда не была выбрана без его одобрения», — сообщил источник The Telegraph. По его словам, прямой конфликт Бойла с Крейгом мог стать основной причиной ухода режиссера.

По слухам, у режиссера также возникли разногласия с продюсерами. Споры вызвал написанный Дэнни Бойлом и драматургом Джоном Ходжем сценарий: продюсеры были недовольны решением режиссера сосредоточиться на проблемах политической напряженности в отношениях с Россией и «современной холодной войны».

О том, что Дэнни Бойл отказался от съемок фильма о Бонде, стало известно 21 августа. Тогда причины такого решения не назывались.
Начать съемки картины планировали в декабре 2018 года. Предполагалось, что он выйдет на экраны через год. The Guardian пишет, что теперь, вероятно, премьеру придется перенести.

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы