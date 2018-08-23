Дэнни Бойл отказался снимать фильм о Бонде из-за разногласий с Дэниелом Крейгом по поводу кастинга на роль «русского злодея»

Британский режиссер Дэнни Бойл, снявший картины «На игле» и «Миллионер из трущоб», отказался от съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде из-за разногласий с исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом. Они касались выбора польского актера Томаша Кота, который рассматривался на роль «русского злодея», сообщает британская газета The Telegraph.

«Крейг имеет большое влияние на кастинг, ни одна из девушек Бонда не была выбрана без его одобрения», — сообщил источник The Telegraph. По его словам, прямой конфликт Бойла с Крейгом мог стать основной причиной ухода режиссера.

По слухам, у режиссера также возникли разногласия с продюсерами. Споры вызвал написанный Дэнни Бойлом и драматургом Джоном Ходжем сценарий: продюсеры были недовольны решением режиссера сосредоточиться на проблемах политической напряженности в отношениях с Россией и «современной холодной войны».