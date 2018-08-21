Дэнни Бойл покинул пост режиссера следующего фильма о Джеймсе Бонде

Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде.

Как сообщается в официальном твиттере франшизы со ссылкой на продюсеров Майкла Уилсона и Барбару Брокколи и на исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга, Бойл покинул пост режиссера из-за творческих разногласий.

Пока неясно, повлияет ли уход Бойла на старт съемок фильма, который запланирован на декабрь 2018 года. Его преемник официально не называется.