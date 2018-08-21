Что вы знаете про историю авто?Партнерский тест

Дэнни Бойл покинул пост режиссера следующего фильма о Джеймсе Бонде

Джеймс Бонд
19:44, 21 августа 2018
Надежный источник

Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде.

Как сообщается в официальном твиттере франшизы со ссылкой на продюсеров Майкла Уилсона и Барбару Брокколи и на исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга, Бойл покинул пост режиссера из-за творческих разногласий.

Пока неясно, повлияет ли уход Бойла на старт съемок фильма, который запланирован на декабрь 2018 года. Его преемник официально не называется.

Новый фильм о Джеймсе Бонде станет 25-м в истории франшизы. Его премьера запланирована на 25 октября 2019 года.
новости

«Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны». Сергей Миронов стихами комментирует пенсионную реформу

1 минута

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы