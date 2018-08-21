Дэнни Бойл покинул пост режиссера следующего фильма о Джеймсе Бонде
Британский режиссер Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде.
Как сообщается в официальном твиттере франшизы со ссылкой на продюсеров Майкла Уилсона и Барбару Брокколи и на исполнителя главной роли Дэниэла Крэйга, Бойл покинул пост режиссера из-за творческих разногласий.
Пока неясно, повлияет ли уход Бойла на старт съемок фильма, который запланирован на декабрь 2018 года. Его преемник официально не называется.
Новый фильм о Джеймсе Бонде станет 25-м в истории франшизы. Его премьера запланирована на 25 октября 2019 года.