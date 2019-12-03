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Наташа Романофф едет разбираться со своим прошлым — вместе с младшей сестрой и шерифом из «Очень странных дел» Вышел трейлер «Черной вдовы» от Marvel
Источник: Meduza
Вышел трейлер нового фильма Marvel «Черная вдова», события которого разворачиваются до «Мстители. Финал». В нем героиня Скарлетт Йоханссон возвращается домой и встречает младшую сестру (ее играет Флоренс Пью). Вместе они решают отправиться «туда, где все началось».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
В ролике также появляется Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера из «Очень странных дел». В «Черной вдове» он исполнит роль супергероя Красного Стража — советского аналога Капитана Америка.
Заявленная дата премьеры — 1 мая 2020 года.