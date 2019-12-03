Вышел трейлер нового фильма Marvel «Черная вдова», события которого разворачиваются до «Мстители. Финал». В нем героиня Скарлетт Йоханссон возвращается домой и встречает младшую сестру (ее играет Флоренс Пью). Вместе они решают отправиться «туда, где все началось».

Трейлер на русском

MARVEL Россия

Трейлер на английском

Marvel Entertainment

В ролике также появляется Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера из «Очень странных дел». В «Черной вдове» он исполнит роль супергероя Красного Стража — советского аналога Капитана Америка.

Заявленная дата премьеры — 1 мая 2020 года.