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шапито

Лучшая реклама с Супербоула Рик и Морти попали в ловушку Pringles, Билл Мюррей вернулся в «День сурка», а Дженнифер Лопес устроила погоню в Майами

Источник: Meduza

В США завершился 54-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и одно из главных спортивных событий года. За Супербоулом следят даже те, кому не интересен американский футбол. Причина — рекламные ролики и трейлеры фильмов и сериалов, которые показывают в перерывах. Каждый год киностудии и бренды тратят на это огромные деньги — в этом году стоимость 30-секундного слота превысила пять миллионов долларов. Вот лучшие из показанных роликов.

А вот подборка свежих трейлеров с Супербоула.

Mountain Dew

Один из лучших актеров современности, Брайан Крэнстон, откровенно валяет дурака, воссоздавая знаменитую сцену из кубриковского «Сияния». Вместо рек крови — реки газировки.

Mountain Dew

Google

Содержание ролика максимально коротко: 😢😭💔

Пожилой мужчина с помощью Google вспоминает любовь своей жизни по имени Лоретта: совместные фото, город на Аляске, где они отдыхали, их любимый фильм «Касабланка», ее любимые цветы. В конце герой ролика напоминает себе, что он «самый счастливый человек на свете».

Google

Doritos

Рэпер Lil Nas X и актер Сэм Элиотт, всю жизнь игравший ковбоев, устраивают танцевальный баттл. Танцуют даже усы и лошади. «Old Town Road», давно тебя не слышали!

Doritos

🤠🎵

Pringles

Эту рекламу Рик и Морти могли бы видеть в одной из серий «Межгалактического телевидения» — с версиями самих себя из параллельной вселенной в главных ролях.

Pringles U.S.

Squarespace

Реклама конструктора сайтов Squarespace выглядит так, будто ее сняли братья Коэн: холодные просторы Миннесоты и крайне лаконичный диалог Вайноны Райдер и полицейского о сайте города Вайнона («Там есть картинки!»). Прямо «Фарго».

Squarespace

Jeep

Билл Мюррей возвращается к образу репортера Фила Коннорса из «Дня сурка» — но на этот раз проживает один и тот же день с удовольствием (и в компании тезки-сурка).

Jeep

Audi

Мэйси Уильямс (известная нам прежде всего как Арья Старк) поет ту самую песню из «Холодного сердца» во имя экологически чистого будущего.

Audi USA

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Walmart

Кажется, это самый дорогой ролик подборки — все деньги ушли на лицензирование персонажей «Звездных войн», «Звездного пути», «Прибытия», «Истории игрушек», «Людей в черном», «Марс атакует», «Стражей Галактики»… словом, кого там только нет. Появился даже Флэш Гордон!

Famous Visitors | Extended Cut
Walmart

Cheetos

Суперхиту «Canʼt Touch This» рэпера MC Hammer исполнилось 30 лет. А как он его вообще придумал? У Cheetos есть ответ и на этот вопрос.

Cheetos
Cheetos

Amazon

Что люди делали до изобретения Алексы (и других голосовых помощников)? Теперь стало понятнее.

What did we do before Alexa?
Amazon News

Budweiser

Пивной бренд Budweiser сделал как минимум два великих рекламных ролика: Wazzup! и видео с лягушками (его, кстати, тоже впервые показали на Супербоуле). В этот раз ставку сделали не на юмор, а на патриотизм — и показали, что на самом деле значит быть «типичным американцем».

Budweiser

Dashlane

Ролик, посвященный проблеме придумывания, запоминания и хранения паролей от многочисленных онлайн-сервисов. В общем, проблеме, которая может превратить жизнь в ад.

Dashlane

Безопасность — это важно

Hard Rock

Как должна выглядеть реклама гостиницы и казино недалеко от Майами — особенно в перерыве Супербоула? Конечно же, как погоня, снятая Майклом Бэем и с Дженнифер Лопес в главной роли!

Hard Rock
В первой версии материала утверждалось, что Дженнифер Лопес устроила погоню в Лас-Вегасе — на самом деле это Майами. Простите, слишком увлеклись рекламой. «Медуза» приносит извинения Дженнифер Лопес, Майклу Бэю и всему Майами.

Hyundai

Бостонский акцент для американцев — такой же повод для шуток, как уральский говор или вологодское оканье для нас. В рекламе нового Hyundai Sonata с технологией «умной парковки» снялись уроженцы штата Массачусетс Крис Эванс, Джон Красински, Рейчел Дрэтч, а также бейсболист Дэвид Ортис, 13 лет игравший за «Бостон Ред Сокс».

HyundaiUSA

Bud Llght

Добро пожаловать в голову (и в другие внутренние органы) музыканта Post Malone, который пробует новый напиток. Все почему-то обижают селезенку!

Bud Light

Coca-Cola Energy

Приходят как-то Мартин Скорсезе и Джона Хилл на вечеринку…

Coca-Cola Energy — Show Up ft. Jonah Hill & Martin Scorsese
Coca-Cola

Microsoft

Этот Супербоул стал первым в истории, когда в финал вышла команда с женщиной в тренерском штабе. Именно ей — Кэти Сауэрс из «Сан-Франциско Форти Найнерс» — Microsoft посвятила свой ролик.

«Я не пытаюсь быть лучшей женщиной-тренером, я пытаюсь быть лучшим тренером», — говорит Кэти.

Microsoft

Michelob ULTRA

Телеведущий Джимми Фэллон страдает на тренировках вместе с рестлером Джоном Синой. А за труды оба вознаграждают себя холодным пивом.

Michelob ULTRA

NFL — Next 100

NFL рекламирует саму себя во время финала сезона NFL. В ролике хватает спортивных звезд — поклонники точно оценят.

NFL

SodaStream

Герои этого рекламного ролика прилетают на Марс — и обнаруживают там воду. Ученые ликуют, земляне ставят лайки. Но рано радуются: миссия неожиданно оканчивается провалом (спойлер — воду выпивают!).

SodaStream

Дмитрий Андреев