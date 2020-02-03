Лучшая реклама с Супербоула Рик и Морти попали в ловушку Pringles, Билл Мюррей вернулся в «День сурка», а Дженнифер Лопес устроила погоню в Майами
В США завершился 54-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и одно из главных спортивных событий года. За Супербоулом следят даже те, кому не интересен американский футбол. Причина — рекламные ролики и трейлеры фильмов и сериалов, которые показывают в перерывах. Каждый год киностудии и бренды тратят на это огромные деньги — в этом году стоимость 30-секундного слота превысила пять миллионов долларов. Вот лучшие из показанных роликов.
А вот подборка свежих трейлеров с Супербоула.
Mountain Dew
Один из лучших актеров современности, Брайан Крэнстон, откровенно валяет дурака, воссоздавая знаменитую сцену из кубриковского «Сияния». Вместо рек крови — реки газировки.
Содержание ролика максимально коротко: 😢😭💔
Пожилой мужчина с помощью Google вспоминает любовь своей жизни по имени Лоретта: совместные фото, город на Аляске, где они отдыхали, их любимый фильм «Касабланка», ее любимые цветы. В конце герой ролика напоминает себе, что он «самый счастливый человек на свете».
Doritos
Рэпер Lil Nas X и актер Сэм Элиотт, всю жизнь игравший ковбоев, устраивают танцевальный баттл. Танцуют даже усы и лошади. «Old Town Road», давно тебя не слышали!
Pringles
Эту рекламу Рик и Морти могли бы видеть в одной из серий «Межгалактического телевидения» — с версиями самих себя из параллельной вселенной в главных ролях.
Squarespace
Реклама конструктора сайтов Squarespace выглядит так, будто ее сняли братья Коэн: холодные просторы Миннесоты и крайне лаконичный диалог Вайноны Райдер и полицейского о сайте города Вайнона («Там есть картинки!»). Прямо «Фарго».
Jeep
Билл Мюррей возвращается к образу репортера Фила Коннорса из «Дня сурка» — но на этот раз проживает один и тот же день с удовольствием (и в компании тезки-сурка).
Audi
Мэйси Уильямс (известная нам прежде всего как Арья Старк) поет ту самую песню из «Холодного сердца» во имя экологически чистого будущего.
Walmart
Кажется, это самый дорогой ролик подборки — все деньги ушли на лицензирование персонажей «Звездных войн», «Звездного пути», «Прибытия», «Истории игрушек», «Людей в черном», «Марс атакует», «Стражей Галактики»… словом, кого там только нет. Появился даже Флэш Гордон!
Cheetos
Суперхиту «Canʼt Touch This» рэпера MC Hammer исполнилось 30 лет. А как он его вообще придумал? У Cheetos есть ответ и на этот вопрос.
Amazon
Что люди делали до изобретения Алексы (и других голосовых помощников)? Теперь стало понятнее.
Budweiser
Пивной бренд Budweiser сделал как минимум два великих рекламных ролика: Wazzup! и видео с лягушками (его, кстати, тоже впервые показали на Супербоуле). В этот раз ставку сделали не на юмор, а на патриотизм — и показали, что на самом деле значит быть «типичным американцем».
Dashlane
Ролик, посвященный проблеме придумывания, запоминания и хранения паролей от многочисленных онлайн-сервисов. В общем, проблеме, которая может превратить жизнь в ад.
Hard Rock
Как должна выглядеть реклама гостиницы и казино недалеко от Майами — особенно в перерыве Супербоула? Конечно же, как погоня, снятая Майклом Бэем и с Дженнифер Лопес в главной роли!
В первой версии материала утверждалось, что Дженнифер Лопес устроила погоню в Лас-Вегасе — на самом деле это Майами. Простите, слишком увлеклись рекламой. «Медуза» приносит извинения Дженнифер Лопес, Майклу Бэю и всему Майами.
Hyundai
Бостонский акцент для американцев — такой же повод для шуток, как уральский говор или вологодское оканье для нас. В рекламе нового Hyundai Sonata с технологией «умной парковки» снялись уроженцы штата Массачусетс Крис Эванс, Джон Красински, Рейчел Дрэтч, а также бейсболист Дэвид Ортис, 13 лет игравший за «Бостон Ред Сокс».
Bud Llght
Добро пожаловать в голову (и в другие внутренние органы) музыканта Post Malone, который пробует новый напиток. Все почему-то обижают селезенку!
Coca-Cola Energy
Приходят как-то Мартин Скорсезе и Джона Хилл на вечеринку…
Microsoft
Этот Супербоул стал первым в истории, когда в финал вышла команда с женщиной в тренерском штабе. Именно ей — Кэти Сауэрс из «Сан-Франциско Форти Найнерс» — Microsoft посвятила свой ролик.
«Я не пытаюсь быть лучшей женщиной-тренером, я пытаюсь быть лучшим тренером», — говорит Кэти.
Michelob ULTRA
Телеведущий Джимми Фэллон страдает на тренировках вместе с рестлером Джоном Синой. А за труды оба вознаграждают себя холодным пивом.
NFL — Next 100
NFL рекламирует саму себя во время финала сезона NFL. В ролике хватает спортивных звезд — поклонники точно оценят.
SodaStream
Герои этого рекламного ролика прилетают на Марс — и обнаруживают там воду. Ученые ликуют, земляне ставят лайки. Но рано радуются: миссия неожиданно оканчивается провалом (спойлер — воду выпивают!).