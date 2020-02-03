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Лучшая реклама с Супербоула Рик и Морти попали в ловушку Pringles, Билл Мюррей вернулся в «День сурка», а Дженнифер Лопес устроила погоню в Майами

Источник: Meduza

В США завершился 54-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и одно из главных спортивных событий года. За Супербоулом следят даже те, кому не интересен американский футбол. Причина — рекламные ролики и трейлеры фильмов и сериалов, которые показывают в перерывах. Каждый год киностудии и бренды тратят на это огромные деньги — в этом году стоимость 30-секундного слота превысила пять миллионов долларов. Вот лучшие из показанных роликов.

А вот подборка свежих трейлеров с Супербоула.