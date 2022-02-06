Среди гастрономических эмодзи полно азиатской, американской и европейской еды. А как же борщ? Пельмени? Майонез?! Редакция «Медузы» требует исправить эту несправедливость

Холодец

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Весь мир: господи, только не это!!

«Медуза»: дайте два!

Во-первых, мир так боится холодца только потому, что редко с ним сталкивается. Во-вторых, у холодца хорошие шансы вырваться в реки тиктока: непонятная вещь странного цвета, да еще и умеет дрыгаться под музыку — комбо. В-третьих, эмодзи холодца идеально подходит для описания неудачного свидания, отчета о физическом состоянии абонента утром 1 января — или лаконичной рецензии на не самый выдающийся фильм.

Если вы все еще не верите в потенциал холодца, просто напомним о существовании вот этого шедевра (по ссылке — холодец, приготовленный в формочках в виде головы Дарта Вейдера).