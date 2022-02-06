Среди гастрономических эмодзи полно азиатской, американской и европейской еды. А как же борщ? Пельмени? Майонез?! Редакция «Медузы» требует исправить эту несправедливость
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В последней версии кодировки Юникод целых 3633 эмодзи. Из них с едой и напитками — почти полторы сотни. Кажется, есть чем поживиться — тут тебе и гамбургеры, и пицца, и карри, и роллы… Есть даже спиралька из рамена и фондю (!). Все это, конечно, замечательно, но все-таки следует признать: еда людей, живущих в бывших странах СССР, в эмодзи абсолютно не представлена. Где борщ? Где пельмени? Где МАЙОНЕЗ? То есть — где, вообще говоря, справедливость? Редакция «Медузы» составила список из 10 важнейших кандидатов в список гастрономических эмодзи. Мы начали с блюд, имеющих отношение к русской кухне, хотя переживаем, конечно, не только за нее.
Пельмени
Блюда в виде мяса, завернутого в тесто, есть во многих кухнях мира — пельмени, хинкали, манты; но, разумеется, в наборе эмодзи можно найти только азиатский вариант — китайские дамплинги 🥟 (этим же эмодзи мы — от безысходности! — обозначаем пирожки). Чем еще хороши конкретно наши советские пельмени? Уральские, сибирские, московские — все они выглядят одинаково.
Окрошка
Потенциально — самый популярный эмодзи лета; по крайней мере, в нашей части мира. Проблема: такого эмодзи нет. Естественно, необходимо, чтобы у этого эмодзи были варианты — кликаешь на него, и получаешь целую линейку окрошек на любой вкус: холодный суп на белом квасе, на красном, утренний вариант на минералке и вечерний с шампанским и глиттером, плюс не забыть про кефир и воду с уксусом (можно же помечтать?).
Котлетка с пюрешкой
Среди гастрономических эмодзи с изысками японской кухни 🍱 🍜 🍣 🍢, нажористыми американскими 🍔 🌭 🍟, итальянскими 🍕 🍝 и даже мексиканскими блюдами 🌮 🌯 ОЧЕНЬ хочется увидеть что-то простое, домашнее и полезное (как утверждает бабушка). Картофельное пюре и котлета кажутся идеальным кандидатом. А ведь есть еще тот самый диалог из «Улицы разбитых фонарей»…
Холодец
Весь мир: господи, только не это!!
«Медуза»: дайте два!
Во-первых, мир так боится холодца только потому, что редко с ним сталкивается. Во-вторых, у холодца хорошие шансы вырваться в реки тиктока: непонятная вещь странного цвета, да еще и умеет дрыгаться под музыку — комбо. В-третьих, эмодзи холодца идеально подходит для описания неудачного свидания, отчета о физическом состоянии абонента утром 1 января — или лаконичной рецензии на не самый выдающийся фильм.
Если вы все еще не верите в потенциал холодца, просто напомним о существовании вот этого шедевра (по ссылке — холодец, приготовленный в формочках в виде головы Дарта Вейдера).
Украинский или кубанский борщ
С репрезентацией супа в эмодзи полнейшая катастрофа. Во всем наборе с едой из «горяченького» (тут просится плохая шутка про баклажан и персик — но речь все-таки не о них) можно найти только лапшу 🍜 и крем суп 🍲 (?), сваренный непонятно из чего. Этому городу нужен новый супергерой: предлагаем на его роль скрывающийся в красном плаще борщ — короля всех супов. Помимо прочего, этот эмодзи пригодится для обсуждения стереотипов о домашних обязанностях.
Простые русские блины
«Есть же панкейки», — быть может, скажет кто-то. Но панкейки — это не блины. Панкейки не завернешь в рулетик и не сложишь в конвертик; панкейки невкусно есть со сметаной; панкейки — американские, а блины — русские… И хотя трудно представить себе более демократичную еду, эмодзи блина с красной икрой (или даже с черной, гулять так гулять) мог бы стать идеальным описанием роскошной жизни. К которому останется добавить только бокал с игристым.
Оливье
Оливье — наша скрепа. А кроме того, экстремально меметичное блюдо, которое наши соотечественники готовят тазиками, а иногда и тоннами — в кузове самосвала. Во всем мире в разных интерпретациях его знают как «русский салат»; в России же все чаще ласково именуют «оливьешкой». Ее сначала «нельзя есть, это на новогоднюю ночь» — а потом нужно съесть как можно скорее, «пока не испортилось».
Водка
Несмотря на некоторое снижение популярности, это все еще главный русский напиток и по-прежнему наиболее понятный всему миру символ России (ну точно более понятный, чем балалайка и матрешка). Короче, наша ключевая «мягкая сила». В Канаде о ней слагают песни в стиле славянский метал, а в Техасе с ее помощью пытаются защититься от ковида (не хотим обидеть водку, но идея не самая лучшая). Еще в России считается, что на Западе «водку пьют со льдом» — но все-таки чаще всего она встречается по всей планете как важнейший ингредиент для коктейлей. И если в списке гастрономических эмодзи нашлось место саке 🍶, виски 🥃 и тропическому коктейлю 🍹, бутылка водки точно не будет лишней.
Самовар
Аллегория уюта, совместных посиделок, непринужденной беседы. Волшебная машина для чаепития. Русь! Древность и современность… Неслучайно именно в самовар сотрудники ФСБ прячут жучки для прослушки. Если же чисто прагматически, такие эмодзи нужны не только нам, но и жителям Ирана и Турции, где самовары до сих пор привычный повседневный объект.
Тульский пряник
Наш вежливый, но настойчивый ответ кукисам, донатсам и капкейкам, а также идеальный пейринг к самовару. Вообще удивительно, что в подборке эмодзи до сих пор нет пряничного человечка или чего-нибудь (кого-нибудь?) вроде него, учитывая, насколько популярны пряники во всем мире. Но тульский пряник — это нечто особенное. Шутка ли — ведь его даже взяли на должность инструктора противопожарной профилактики МЧС.
Какой еще еды не хватает среди гастрономических эмодзи? Помогите нам расширить этот список!
Создатели гастрономических эмодзи дискриминируют не только русскую кухню. Где шашлыки и плов? Хачапури по-аджарски в виде лодочки? Эчпочмак и долма? Пожалуйста, помогите нам составить список блюд, без которых набор эмодзи кажется неполным.
Дорогие ребята из консорциума Unicode! Пожалуйста, обратите внимание на этот материал. Мы верим, что вы никого не хотели обидеть — но с гастрономическими эмодзи у вас непорядок. Пора это исправить. Верим, что справедливость восторжествует ✊