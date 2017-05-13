Нет такого слова в русском языке! Игра «Медузы» на перевод с русского на новый русский

Как играть: Кто-то придумал называть толстые блины панкейками и теперь люди используют новые слова даже для тех вещей, у которых, казалось бы, уже есть названия в русском языке. Но тонкие знатоки сразу отличат слипоны от топ-сайдеров. А вы можете перевести самые обычные фразы на язык свитшота? Вписывайте слово в поле для ввода, проверяйте себя и двигайтесь дальше. Ну или просто смотрите ответ, если не знаете всех этих дамплингов и худи.