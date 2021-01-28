«Люк, я твой холодец» В силиконовые формочки в виде героев «Звездных войн» залили холодец 🤢

Отчим фанатки «Звездных войн» нашел ее силиконовые формочки в виде персонажей космической саги. Печь он ничего не стал — просто залил в них холодец. Так мир увидел желеобразного Дарта Вейдера и набитого мясом R2-D2.

Предупреждаем! На фото ниже — холодец. Некоторые дрожат от одного его вида.

По словам падчерицы, она на него не в обиде — формочки всего-то нужно избавить от холодца и хорошенько отмыть. Отчим остался доволен как результатом, так и «произведенным фурором».

М-м-м

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