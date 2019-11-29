Американцы попытались приготовить борщ для русских спортсменов. Получилось хрючево

Хоккейная команда «Коннектикут хаскис» из США решила порадовать своего нападающего Владислава Фирстова и защитника Яна Кузнецова русской кухней — ведь игрокам очень не хватало привычной еды.

Для спортсменов приготовили (вернее, попытались приготовить) винегрет, борщ, котлеты по-киевски, гречневую кашу и сырники. «Котлеты по-киевски стали хитом, — радуется автор заметки в блоге команды. — Фирстов, Кузнецов и тренеры согласились, что это была лучшая часть обеда».

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Судя по видео, так оно и было — результат хотя бы внешне напоминал котлеты по-киевски.

В остальных блюдах человек из России вряд ли разглядел бы что-то знакомое. Борщ, например, оказался каким-то высушенным месивом.

С гречкой повара команды, кажется, тоже не справились. Но хоккеисты не жаловались. «Борщ был довольно неплох. Правда, в нем должно быть немного больше жидкости», — тактично заметил после обеда Кузнецов и даже не засмеялся.

«Так здорово поесть здесь русской еды», — сказал Владислав Фирстов, но хвалить какие-то конкретные блюда не стал. Перед тем, как сесть за стол, спортсмен признался, что очень скучает по супам, так как в Штатах их готовят довольно редко.