«Водка, водочка, пивасик и селедочка». Канадский ютьюбер и вокалист российской рок-группы записали суровый славянский метал 🤘

Канадский музыкальный блогер Nik Nocturnal и вокалист петербургской рок-группы Wildways Анатолий Борисов записали песню в жанре славянский метал — и сняли на нее клип. В видео музыкант и ютьюбер, одетые в спортивные костюмы (с носками под сандалии!), сидят на корточках, пьют пиво у гаражей и на английском поют примерно следующее: «Водка, водочка, пивасик и селедочка» и «Наташа, бринг ми квас».

Внимание! В видео звучит ненормативная лексика. Если вас это не устраивает, почитайте наш рассказ о самом грустном коте Москвы, который уже несколько месяцев безуспешно ищет дом.

Nik Nocturnal

Борисов и Nik Nocturnal экранизировали популярные на Западе мемы о стереотипной жизни в России. Герои этих мемов чаще всего носят спортивные костюмы и иногда творят что-то необъяснимое. В этих мемах используются слова «babushka», «kvas», выражения вроде «cheeki breeki», а также символика СССР, шапки-ушанки и крепкое дешевое пиво.