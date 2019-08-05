Самый грустный кот Москвы ищет хозяина. Он стал героем видео, но дома у него так и нет 😿

Это флегматичный кот Филя — у него грустная морда и сложный характер. Он любит медитировать и может часами смотреть в окно. У его хозяйки, которую он обожал и которой с нежностью лизал лоб, несколько лет назад случился инсульт. Ее забрали к себе дети, а кота оставили на улице.

После этого Филя, также известный как Феликс и Фима, сменил много хозяев. От некоторых он убегал — то ли через балкон, то ли через окно (потом кота целую неделю ловили). Его лечили, выхаживали, о нем даже писали в СМИ и на «Пикабу».

Как минимум с апреля 2019 года Филя ищет новый дом. Сейчас он живет в Москве на передержке у волонтера. О животном заботятся, но помимо Фили в доме обитают еще 15 котов — получается тесновато.

Снимки и краткая биография Фили регулярно появляются в сообществах, занимающихся поиском хозяев для бездомных животных. Рассказ о Филе обычно подают как его исповедь любимой пуходерке. В постах кот описывается как «взрослый, сложившийся муррщчина» пяти-семи лет, «уверенный пользователь лотка», приученный к когтеточке. Кастрированный, привитый и (на первых порах) недоверчивый.

К некоторым постам даже прикрепляют трейлеры с рассказом о грустном Филе (да!).

Осторожно! В ролике звучит «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова.

Куратор кота боится, что Филя снова попадет в руки к недостаточно ответственному человеку — или окажется в доме, откуда тот снова сбежит через окно без сетки (его не хотят ловить еще раз). Филю также не отдают людям, живущим в съемных квартирах, ведь это значит, что при переезде животное могут вернуть обратно.

Филя по-прежнему одинок. Он полностью оправдывает репутацию самого грустного кота на свете. Но волонтеры не унывают и продолжают публиковать новые посты, рассказывающие о «сложившемся муррщчине». Они надеются, что в ближайшее время кто-нибудь возьмет Филю к себе — и будет любить его и заботиться о нем.

Максим Иванов