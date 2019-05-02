Микробегемот или прекрасная картошечка? Морской свинке, которую обижали в зоомагазине, помогли найти хозяйку в твиттере

В конце апреля пользовательница твиттера Анжела Клочкова опубликовала у себя на странице фотографии лысой морской свинки по имени Моня. По словам автора, Моня продавалась в тульском зоомагазине, но никто не хотел ее покупать из-за отсутствия шерстки. Люди называли ее «ужасом». Анжела решила найти Моне хозяина в твиттере.

За несколько дней твит с фотографиями животного собрал несколько тысяч лайков. Люди писали, что морская свинка вовсе не ужасная — они назвали ее «очаровательным микробегемотом» и «прекрасной картошечкой». А еще сравнили с муми-троллем, Ждуном и Патриком из «Губки Боба».

1 мая стало известно, что Моню купили. Теперь она живет не в зоомагазине, а у новой хозяйки. Владелица свинки сама сообщила об этом Анжеле Клочковой в твиттере: