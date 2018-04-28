«Вечерний Ургант» снял клип Филиппу Киркорову. В нем певец в образе Фейса (а еще Бузова, Лепс и Гнойный)

В шоу «Вечерний Ургант» представили новый клип Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Как объяснил ведущий Иван Ургант, Киркоров обратился за помощью к команде шоу, так как хотел, чтобы получился «молодежный» клип.

В ролике кроме Киркорова с прической, как у рэпера Фейса, снялись Николай Басков, Ольга Бузова, Григорий Лепс (ему досталась роль бездомного), рэперы Гнойный и Тимати. Ближе к финалу клипа герой Киркорова видит женщину, со спины похожую на Аллу Пугачеву. Она начинает поворачиваться к нему лицом, но в этот момент клип обрывается — что должно происходить дальше, Ургант объясняет Киркорову в гримерке. Киркорову, кажется, идея не очень понравилась — он воскликнул: «Вань, ты ******** [сошел с ума]? Все, что ты сейчас рассказал, — это какая-то дичь».

Выпуск «Вечернего Урганта», в котором показали клип Киркорова. Клип начинается на отметке 10:22 Вечерний Ургант

В версии клипа для Первого канала были замазаны средний палец, который показывает герой Киркорова, и собачьи фекалии, которые поднимает с земли герой Баскова. Версию без ретуши можно посмотреть здесь: