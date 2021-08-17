Главное не зачерстветь: гигантский Тульский Пряник получил работу в МЧС по Тульской области

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МЧС по Тульской области взяла гигантского Тульского Пряника на должность инструктора противопожарной профилактики. Пряника наняли на работу по итогам голосования среди сотрудников МЧС — они единогласно поддержали его кандидатуру.

Тульская пресса

Пряник получил форму с надписями «Тульский» и «Пряник», удостоверение и медаль за пропаганду спасательного дела. Больше того, новобранец уже провел для детей урок безопасности в центре отдыха «Новая волна».

«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации, — заявил Тульский Пряник. — Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций».

Тулу-ла-ла

Вы — пряник или самовар? Тест про Тульскую область

Тулу-ла-ла

Вы — пряник или самовар? Тест про Тульскую область

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