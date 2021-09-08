В России стали меньше покупать водку

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Розничные продажи водки в России в первом полугодии 2021 года составили 344 миллиона литров, что на 4% меньше, чем в первом полугодии 2020 года, и на 3% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование рейтингового агентства НРА.

Исследовательская компания GfK, отслеживающая покупки около 20 тысяч российских домохозяйств, также зафиксировала снижение спроса на водку, причем почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года.

В торговой сети «Азбука вкуса» сообщили изданию, что в первые шесть месяцев 2021 года продажи водки в натуральном выражении снизились на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года и на 1,6%, если сравнивать с первым полугодием 2019 года.

В GfK отметили, что доля домохозяйств, покупающих водку, снижается с 2016 года. В 2021 году доля семей, хотя бы раз купивших водку за первые шесть месяцев, составила 32%, тогда как до пандемии коронавируса, в 2019 году, эта доля составляла 35%. Среднее потребление водки на семью осталось стабильным — почти 6,5 литра в год.

В НРА считают, что спрос на водку снизился из-за высоких акцизных ставок, ограничения торговли и рекламы. По оценке НРА, акциз занимает больше трети в цене водки, и его повышение может привести к росту средних цен на водку на 1,5% в год.

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