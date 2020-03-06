«Было бы жаль переводить продукт» Техасской компании пришлось объяснять, что их водка не защитит от коронавируса 

Американцы собрались защищаться от коронавируса с помощью водки техасского бренда Titoʼs. Дело в том, что, по рекомендациям врачей, нужно как можно чаще мыть руки и пользоваться антисептиком, чтобы не заразиться COVID-19. Американцы рассудили так: раз санитайзер во многих магазинах уже раскупили, его нужно сделать самому. И некоторые посчитали, что водка Titoʼs станет неплохой заменой медицинскому спирту в составе антисептика.

В соцсетях появились десятки сообщений с упоминанием Titoʼs. Покупатели писали, что собираются приобрести их водку и сделать антисептик на всю семью. Но производитель выступил против: администраторы соцсетей Titoʼs принялись искать посты с упоминанием бренда и поименно предупреждать людей о том, что антисептик из их водки сделать не получится. Ведь, как следует из памятки Центра предотвращения и контроля за заболеваниями, в санитайзере должно содержаться не менее 60% об. алкоголя. А в водке Titoʼs — только 40% об.

Кроме того, представители компании выступили с заявлением: «Если бы наши фанаты пустили огромное количество водки Titoʼs на производство антисептика для рук, это хорошо повлияло бы на бизнес. Но было бы жаль переводить продукт, учитывая, что антисептика из него не выйдет».

Фото в анонсе: FotoHelin / Shutterstock.com