Перейти к материалам
шапито

Всюду коронавирус — ну и как теперь с людьми-то здороваться? Есть парочка способов 🤝

1 минута
Врачи убедительно просят не жать другим людям руки — это уменьшит вероятность заразиться коронавирусом. Но как же теперь приветствовать друг друга? А вот как! Вместо рукопожатий люди здороваются локтями и сталкиваются задницами. Потому что вежливость (и веселье) никто не отменял!
Подписывайтесь на наш Youtube