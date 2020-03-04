Врачи убедительно просят не жать другим людям руки — это уменьшит вероятность заразиться коронавирусом. Но как же теперь приветствовать друг друга? А вот как! Вместо рукопожатий люди здороваются локтями и сталкиваются задницами. Потому что вежливость (и веселье) никто не отменял!

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