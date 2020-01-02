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Читатели «Медузы» назвали главные сериалы десятилетия. Список получился не самый очевидный — оно и к лучшему!

Источник: Meduza

В начале декабря мы запустили голосование за лучший сериал десятилетия. Кандидатов было целых 100, а голос — только один. Некоторые читатели даже принялись жульничать (об этом ниже), но мы вовремя отследили вбросы. Вот как выглядит пятерка главных телешоу 2010-х по версии читателей «Медузы».