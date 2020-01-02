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шапито

Читатели «Медузы» назвали главные сериалы десятилетия. Список получился не самый очевидный — оно и к лучшему!

Источник: Meduza

В начале декабря мы запустили голосование за лучший сериал десятилетия. Кандидатов было целых 100, а голос — только один. Некоторые читатели даже принялись жульничать (об этом ниже), но мы вовремя отследили вбросы. Вот как выглядит пятерка главных телешоу 2010-х по версии читателей «Медузы».

Пятое место

Шерлок

Платон Щукин

Увлекательное переосмысление классических рассказов о Шерлоке Холмсе — с современной компьютерной графикой и чудесным дуэтом Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.

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Четвертое место

Доктор Хаус

Dəmir Süleymanov

Процедурная драма о ворчливом докторе, скверный характер которого компенсируется его исключительной гениальностью.

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Третье место

Игра престолов

VERITASERUMUK

Мрачная фэнтезийная сага о противостоянии могущественных политиков Семи Королевств, которые плетут интриги и воюют друг с другом.

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Второе место

Во все тяжкие

Trailer Blend

Драма о преподавателе химии Уолтере Уайте и его ученике Джесси Пинкмане. Герои решили заработать на производстве метамфетамина (ох, зря!).

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Бонус!

Телеканал ТНТ

Отдельная номинация — «накрутка десятилетия», в которой однозначно побеждает российский сериал «Физрук», за который якобы проголосовали 210 261 раз. Неплохая попытка, но нет.

Сериал рассказывает о приключениях физрука Фомы, который долго работал шофером у криминального авторитета, а теперь учит детей жизни.

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