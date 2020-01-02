Читатели «Медузы» назвали главные сериалы десятилетия. Список получился не самый очевидный — оно и к лучшему!
В начале декабря мы запустили голосование за лучший сериал десятилетия. Кандидатов было целых 100, а голос — только один. Некоторые читатели даже принялись жульничать (об этом ниже), но мы вовремя отследили вбросы. Вот как выглядит пятерка главных телешоу 2010-х по версии читателей «Медузы».
Пятое место
Шерлок
Увлекательное переосмысление классических рассказов о Шерлоке Холмсе — с современной компьютерной графикой и чудесным дуэтом Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.
Четвертое место
Доктор Хаус
Процедурная драма о ворчливом докторе, скверный характер которого компенсируется его исключительной гениальностью.
Третье место
Игра престолов
Мрачная фэнтезийная сага о противостоянии могущественных политиков Семи Королевств, которые плетут интриги и воюют друг с другом.
Второе место
Во все тяжкие
Драма о преподавателе химии Уолтере Уайте и его ученике Джесси Пинкмане. Герои решили заработать на производстве метамфетамина (ох, зря!).
Первое место
Черное зеркало
Антология, состоящая из жутковатых зарисовок о мире, где технологии правят всем.
Бонус!
Отдельная номинация — «накрутка десятилетия», в которой однозначно побеждает российский сериал «Физрук», за который якобы проголосовали 210 261 раз. Неплохая попытка, но нет.
Сериал рассказывает о приключениях физрука Фомы, который долго работал шофером у криминального авторитета, а теперь учит детей жизни.