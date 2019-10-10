Ура! До выхода полнометражного фильма «Во все тяжкие» осталось совсем чуть-чуть. Рассказываем, как его ждут
11 октября на стриминговом сервисе Netflix выходит «Путь: Во все тяжкие. Фильм» — полнометражное продолжение сериала Винса Гиллигана об учителе химии Уолтере Уайте (Брайан Крэнстон) и его напарнике Джесси Пинкмане (Аарон Пол). Гиллиган написал сценарий и стал режиссером картины, а Аарон Пол вернулся к своей прежней роли. Фильм рассказывает о судьбе Джесси, который в конце сериала сбежал из плена неонацистов. Вот что говорили в последние месяцы о «Пути», снимавшемся в полной секретности.
Из тизеров мы знаем, что Пинкмана ищет полиция. Все остальное — загадка
Все началось с ролика, в котором полицейские допрашивают близкого друга Джесси Пинкмана — бывшего дилера по кличке Тощий Пит (Чарльз Бейкер). Он заявляет, что понятия не имеет, куда отправился Пинкман после побега. А если бы и знал, то все равно ничего бы не сказал.
После этого Netflix продолжил дразнить фанатов. На ютьюб-канале стримингового сервиса вышел ностальгический ролик с кадрами из сериала, показанными под песню сестер Хлои и Хэлли Бэйли «Enchanted». Именно под нее Джесси вместе со своей возлюбленной Джейн впервые попробовал героин в одном из эпизодов сериала (позже его подруга умерла от передозировки).
А вот ролик, показанный на церемонии вручения премии «Эмми». Опять же довольно бессодержательный: Джесси просто рыдает, сидя в машине.
В конце концов Netflix все же выпустил полноценный трейлер фильма. Но видео мало что прояснило: Пинкман отправляется к своим друзьям Тощему Питу и Барсуку (Мэтт Джонс). При этом его разыскивает полиция. В конце трейлера Джесси то ли сдается властям, то ли связывается с человеком, который может ему помочь. Собеседник спрашивает: «Ты готов?» Джесси соглашается. Но на что именно — непонятно!
В другом проморолике Netflix показал еще одного знакомого героя — Старого Джо (Ларри Хэнкин). Это владелец свалки, который помогал Уолтеру и Джесси уничтожать улики. В тизере Старый Джо отвечает на телефонный звонок. Судя по ответам, его, как и Тощего Пита, расспрашивают о Джесси Пинкмане.
Кроме того, еще в конце августа Аарон Пол дал подсказку и посоветовал зрителям пересмотреть сцену из «Во все тяжкие», в которой избитый Пинкман кричит на своего наставника. Он заявляет, что потерял все по вине Уолтера. Вероятно, эта сцена должна подготовить зрителей к событиям в «Пути».
Уолтер Уайт точно мертв
Сам режиссер Винс Гиллиган подтвердил в шоу телеведущего Рича Айзена, что Уолтер Уайт действительно мертв. Некоторые фанаты считали, что учитель химии выжил после перестрелки с неонацистами. Впрочем, это вовсе не значит, что Брайан Крэнстон не появится в полнометражном фильме.
Аарон Пол заставил фанатов побегать ради билетов на спецпоказ
В городе Бойсе, штат Айдахо — на родине Пола, — восьмого октября состоялся специальный показ фильма. Билеты нигде не продавались — их нужно было выиграть или отыскать в тайниках на улицах города, следуя подсказкам актера. Актер прятал билеты по всему центру Бойсе, а подсказки выкладывал в своем твиттере. Одни билеты оказались в мусорном пакете, другие — под колоколом.
О конкурсе Аарона Пола писала в своем твиттере даже местная полиция. Их удивило большое количество фанатов шоу, отправившихся на поиск билетов. Обошлось без инцидентов.
Премьера уже состоялась, но даже после нее мы ничего не знаем о сюжете
Мировая премьера «Пути» состоялась восьмого октября в Лос-Анджелесе. Ее посетили почти все ключевые актеры сериалов Винса Гиллигана — от Брайана Крэнстона до Джанкарло Эспозито (играет наркоторговца Густаво Фринга).
Актер Марк Хэмилл, большой фанат «Во все тяжкие», тоже побывал на премьере. Его отзыв чуть ли не единственный в соцсетях. Хэмилл хвалит новую работу Гиллигана и в особенности игру Аарона Пола. На этом все, никаких подробностей и уж тем более спойлеров.
Актеры прочитали комментарии к трейлеру (в лаборатории Пинкмана и Уайта!)
Для ролика актеров «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» пригласили в передвижную лабораторию Уолтера и Джесси (кажется, там висят трусы Уолтера!) и попросили почитать комментарии зрителей к трейлеру. Брайана Крэнстона в видео нет.
Один из участников съемочной группы был настолько очарован Аароном Полом, что по ошибке назвал его «Джесси». Пол был совсем не против.
Аарон Пол пересказал сюжет всего сериала
Актер пришел на шоу Джимми Киммела и обсудил с ведущим новый фильм Гиллигана. Еще он похвастался татуировками, которые фанаты сериала набивают в честь главных героев. К примеру, одна из поклонниц сделала надпись «Пинкман» на внутренней стороне губы (да!).
И самое главное, Пол за две с половиной минуты пересказал сюжет сериала — специально для тех, кто успел подзабыть приключения Джесси и Уолтера.
За день до выхода Netflix выпустил ролик о съемках
В видео актеры обнимаются и рассказывают, каково это — спустя шесть лет после финала шоу вернуться к своим ролям. «Это как сходить на встречу выпускников школы. Если в вашей школе, конечно, продавали мет», — шутит Мэтт Джонс, сыгравший Барсука. В ролике Пол описывает «Путь» как фильм о борьбе за свободу — и называет его завершением истории Джесси.