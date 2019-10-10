Ура! До выхода полнометражного фильма «Во все тяжкие» осталось совсем чуть-чуть. Рассказываем, как его ждут

Из тизеров мы знаем, что Пинкмана ищет полиция. Все остальное — загадка

Все началось с ролика, в котором полицейские допрашивают близкого друга Джесси Пинкмана — бывшего дилера по кличке Тощий Пит (Чарльз Бейкер). Он заявляет, что понятия не имеет, куда отправился Пинкман после побега. А если бы и знал, то все равно ничего бы не сказал.

Netflix

После этого Netflix продолжил дразнить фанатов. На ютьюб-канале стримингового сервиса вышел ностальгический ролик с кадрами из сериала, показанными под песню сестер Хлои и Хэлли Бэйли «Enchanted». Именно под нее Джесси вместе со своей возлюбленной Джейн впервые попробовал героин в одном из эпизодов сериала (позже его подруга умерла от передозировки).

Netflix

А вот ролик, показанный на церемонии вручения премии «Эмми». Опять же довольно бессодержательный: Джесси просто рыдает, сидя в машине.

Netflix

В конце концов Netflix все же выпустил полноценный трейлер фильма. Но видео мало что прояснило: Пинкман отправляется к своим друзьям Тощему Питу и Барсуку (Мэтт Джонс). При этом его разыскивает полиция. В конце трейлера Джесси то ли сдается властям, то ли связывается с человеком, который может ему помочь. Собеседник спрашивает: «Ты готов?» Джесси соглашается. Но на что именно — непонятно!

Netflix

В другом проморолике Netflix показал еще одного знакомого героя — Старого Джо (Ларри Хэнкин). Это владелец свалки, который помогал Уолтеру и Джесси уничтожать улики. В тизере Старый Джо отвечает на телефонный звонок. Судя по ответам, его, как и Тощего Пита, расспрашивают о Джесси Пинкмане.

Netflix

Кроме того, еще в конце августа Аарон Пол дал подсказку и посоветовал зрителям пересмотреть сцену из «Во все тяжкие», в которой избитый Пинкман кричит на своего наставника. Он заявляет, что потерял все по вине Уолтера. Вероятно, эта сцена должна подготовить зрителей к событиям в «Пути».