Осенью на Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие». Вот первый тизер!

Netflix выложил на ютьюбе первый тизер полнометражного фильма по сериалу . Картина, о съемках которой сообщалось в 2018 году, выйдет на видеосервисе 10 октября.

El Camino: A Breaking Bad Movie | Date Announcement | Netflix Netflix

Фильм получил название «El Camino». Вероятно, это отсылка к автомобилю Chevrolet El Camino, на котором Джесси Пинкман скрылся от бандитов в последней серии сериала. Сюжет построен на том, что случилось с героем после побега. В тизере показан допрос друга Джесси Тощего Пита; тот отказывается раскрыть местонахождение Пинкмана.

The New York Times со ссылкой на Netflix пишет, что сценаристом и режиссером нового фильма стал Винс Гиллиган — создатель сериала «Во все тяжкие». Роль Джесси Пинкмана исполнит Аарон Пол, игравший этого персонажа в сериале. Появится ли в картине напарник Пинкмана Уолтер Уайт, роль которого исполнял Брайан Крэнстон, неизвестно.