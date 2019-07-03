Актеры сериала «Во все тяжкие» выкладывают загадочные посты. Это что, намек на продолжение? 🤔

Актеры Аарон Пол и Брайан Крэнстон, сыгравшие главные роли в сериале «Во все тяжкие», всю последнюю неделю на что-то намекают в соцсетях. На что именно — никто не знает! Сперва они выложили в твиттер и инстаграм изображение двух мулов с подписью «Скоро».

А спустя неделю в соцсетях Аарона и Крэнстона появилась их совместная фотография. «Даже раньше», говорится в описании.

И что это может быть?

Точно неизвестно. Но есть предположения:

Актеры появятся в новом сезоне «Лучше звоните Солу». Это предыстория адвоката-мошенника Сола Гудмана, с которым персонажи Аарона и Крэнстона, Джесси Пинкман и Уолтер Уайт, знакомятся в сериале «Во все тяжкие». Об их возможном участии в новом шоу говорил сценарист, режиссер и исполнительный продюсер Винс Гиллиган. Пятый сезон «Лучше звоните Солу» выйдет не раньше 2020 года.

Аарон и Крэнстон могут тизерить полнометражное продолжение «Во все тяжкие», о котором стало известно осенью 2018-го. Подробностей мало. Ожидается, что фильм расскажет о дальнейшей судьбе Джесси Пинкмана. Вероятно, выйдет не в кинотеатрах, а сразу на Netflix. Как сообщает Hollywood Reporter, режиссером выступит сам Винс Гиллиган.

Это может быть простым воссоединением в рамках какого-нибудь другого проекта. Но хочется верить в лучшее!

Наша реакция Emerson Brôga