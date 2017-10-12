Вокруг дома, в котором снимали «Во все тяжкие», построят забор. Фанаты сериала кидают пиццу на крышу

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) владельцы дома, в котором жил главный герой сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт, собираются построить двухметровый забор — им надоели фанаты, которые бросают пиццу на крышу дома. Поклонники сериала повторяют эпизод из «Во все тяжкие», в котором Уайт выходит из дома и швыряет коробку с пиццей на крышу гаража.

Как рассказала семья Квинтана, каждую неделю к ним приходят около ста человек. Большинство поклонников сериала просто фотографируются, но есть и те, кто бросает пиццу и ворует камни со двора. По словам Джоанн Квинтаны, однажды ее даже попросили закрыть гараж, чтобы сделать хороший кадр.

Создатель сериала Винс Гиллиган и организатор туров по местам из «Во все тяжкие» Фрэнк Сэндовал несколько раз просили фанатов не бросать пиццу на крышу дома Квинтаны. Сэндовал подчеркнул, что лично снимал с крыши пиццу, которую закинул один из туристов.

«Мы переживаем, что даже не можем уйти [из дома], потому что когда мы уходим, что-то происходит», — рассказала Джоанн Квинтана. Семья надеется, что высокий забор избавит их от постоянных приставаний, фотографирования и пиццы на крыше.