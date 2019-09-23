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Netflix показал новый тизер полнометражного фильма «Во все тяжкие». Джесси рыдает
Источник: Meduza
Netflix выпустил тизер киноленты «Путь: Во все тяжкие. Фильм» (El Camino: A Breaking Bad Movie), снятого по мотивам сериала «Во все тяжкие». Ролик показали на церемонии вручения премии «Эмми».
- Фильм рассказывает историю Джесси Пинкмана (Аарон Пол), одного из главных героев сериала. В кратком описании киноленты сказано, что Джесси пытается осмыслить свою жизнь после драматического побега из неволи, где он несколько месяцев делал наркотики для неонацистов.
- В ленте появятся около десяти актеров, задействованных в сериале. Известно, что в нем, в частности, играют Чарльз Бейкер и Мэтт Джонс.
- Режиссер — Винс Гиллиган, создатель оригинального сериала.
- Фильм выйдет на Netflix 11 октября.