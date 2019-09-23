«Игра престолов» и «Чернобыль» стали триумфаторами «Эмми»

«Игра престолов» признана лучшим драматическим сериалом на 71-й церемонии вручения премии «Эмми», состоявшейся 22 сентября в Лос-Анджелесе.

В общей сложности сериал получил 12 премий (при рекордных 32 номинациях), в том числе Питер Динклэйдж был удостоен статуэтки в номинации «Лучший драматический актер второго плана» за роль Тириона Ланнистера.

«Чернобыль» победил в номинации «Лучший мини-сериал». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джонан Ренк были признаны лучшими в своих категориях. В общей сложности на счету «Чернобыля» 10 статуэток «Эмми».

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал «Поза»), а актрисой — Джоди Комер (сериал «Убить Еву»).

Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод «Черного зеркала» «Брандашмыг», а лучшим комедийным сериалом — «Дрянь».