«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Эмми». 71-я церемония вручения наград состоится 22 сентября.

Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации, в том числе в главной категории «Лучший драматический сериал». Кита Харрингтона номинировали на лучшую мужскую роль, Эмилию Кларк — на лучшую женскую роль.

В номинации «Лучший драматический сериал» помимо «Игры престолов» представлены «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Убивая Еву», «Озарк», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

Кандидатами на победу в категории «Лучший комедийный сериал» стали «Барри», «Дрянь», «В лучшем мире», «Удивительная миссис Мейзел», «Матрешка», «Шиттс Крик» и «Вице-президент».

В номинации «Лучший мини-сериал» представлены «Чернобыль», «Побег из тюрьмы Даннемора», «Фосси/Вердон», «Острые предметы» и «Когда они нас увидят».

Предыдущий рекорд по количеству номинаций на «Эмми» принадлежал сериалу «Полиция Нью-Йорка». В 1994 году был номинирован в 27 категориях.

Последний сезон «Игры престолов» вышел весной 2019 года. Он получил намного более низкие оценки зрителей и критиков, чем все предыдущие сезоны.

За все время «Игра престолов» получила 47 премий «Эмми», в том числе три как лучший драматический сериал.