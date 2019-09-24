Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер криминальной драмы «Путь: Во все тяжкие. Фильм» с Аароном Полом в главной роли. В видео его герой Джесси Пинкман после освобождения из плена неонацистов отправляется к своим друзьям Барсуку (Мэтт Джонс) и Тощему Питу (Чарльз Бейкер). При этом Пинкмана разыскивает полиция штата. В конце трейлера Джесси, судя по всему, сдается — или связывается с человеком, который хотя бы в теории может ему помочь. На вопрос собеседника: «Ты готов?» — Джесси отвечает согласием.

Netflix

В ленте появятся около десяти актеров, ранее задействованных в сериале.

Режиссер — Винс Гиллиган, создатель оригинального сериала.

Фильм выйдет на Netflix 11 октября.