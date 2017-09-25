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«Нагиеву очень идет квадрига на макушке»: на фасаде Большого театра показали рекламу «Физрука»
На фасаде Большого театра 24 сентября появилась реклама четвертого сезона сериала «Физрук». Видеопроекция сопровождалась слоганом «Физрук теперь худрук».
Нагиеву очень идет квадрига на макушкеОпубликовано Anna Golubeva 24 сентября 2017 г.
Рекламу показали в рамках фестиваля аудиовизуального искусства «Круг света». В этом году одной из площадок фестиваля стала Театральная площадь. С 23 по 27 сентября на фасады Большого и Малого театров будет проецироваться световое шоу.
Неизвестно, как "Нуреев", а вот Нагиев точно выйдетОпубликовано Anna Golubeva 24 сентября 2017 г.
А чего добился ты?Опубликовано Anna Golubeva 24 сентября 2017 г.
«Физрук» — комедийный сериал телеканала ТНТ. Дмитрий Нагиев сыграл в нем учителя физкультуры по прозвищу Фома.