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Выберите лучший сериал десятилетия из о-о-о-о-очень длинного списка. Да-да, только один!

«Медуза» начинает подводить итоги десятилетия и первым делом предлагает вам выбрать самый лучший сериал. В 2010-х мы, затаив дыхание, смотрели «Игру престолов» и восхищались Джудом Лоу в «Молодом папе». Мы были поражены трагичным финалом «Во все тяжкие» и расстроены финалом «Как я встретил вашу маму». Мы вдоволь посмеялись над «Теорией Большого взрыва» и отдали должное «Физруку».

Теперь мы хотим, чтобы вы выбрали самый лучший сериал из очень длинного списка — в нем целых 100 шоу. Будьте внимательны: голос у вас только один. Это будет непросто: рекомендуем сначала посмотреть весь список и только потом решить.

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