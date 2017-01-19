шапито
Помните ту сцену с Мориарти в финале «Шерлока»? Вот что он слушал бы, если бы сериал сняли в России
Внимание. Под этой гифкой — спойлер к последней серии четвертого сезона «Шерлока». Если вы не готовы это видеть, лучше посмотрите на грустных собак, ждущих хозяев возле магазинов.
Одним из лучших моментов последней серии четвертого сезона «Шерлока» было появление давно мертвого Мориарти. Он высадился на вертолете у секретной крепости Шерринфорд, пританцовывая под «I Want To Break Free» группы Queen.
Российский пользователь с ником Шоша Поповъ представил, что мог бы слушать Мориарти, будь он российским злодеем. В серии твитов Шоша подложил под видеоряд музыку, известную в России.
Витас — «Опера»
дом мой достроен но я в нем один...... pic.twitter.com/gAqJLGCC41— шоша поповъ (@jojwayne) January 18, 2017
Валерий Меладзе — «Сэра»
прощай цыганка сээээрааа pic.twitter.com/N8s9P0dkfW— шоша поповъ (@jojwayne) January 18, 2017
Асаф Валиев — «Эх, сез, матур кызлар»
эх сез матур кызлар! pic.twitter.com/e6aBmiT9Vp— шоша поповъ (@jojwayne) January 18, 2017
Егор Летов — «Все идет по плану»
Осторожно, на этом видео присутствует нецензурное слово.
когда все идет по плану pic.twitter.com/P0HdMgIjgB— шоша поповъ (@jojwayne) January 19, 2017