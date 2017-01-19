шапито

Помните ту сцену с Мориарти в финале «Шерлока»? Вот что он слушал бы, если бы сериал сняли в России

Meduza
13:32, 19 января 2017
Внимание. Под этой гифкой — спойлер к последней серии четвертого сезона «Шерлока». Если вы не готовы это видеть, лучше посмотрите на грустных собак, ждущих хозяев возле магазинов.

Одним из лучших моментов последней серии четвертого сезона «Шерлока» было появление давно мертвого Мориарти. Он высадился на вертолете у секретной крепости Шерринфорд, пританцовывая под «I Want To Break Free» группы Queen.

Sherlock — Jim Moriartyʼs I Want To Break Free!
chAbs

Российский пользователь с ником Шоша Поповъ представил, что мог бы слушать Мориарти, будь он российским злодеем. В серии твитов Шоша подложил под видеоряд музыку, известную в России.

Витас — «Опера»

Валерий Меладзе — «Сэра»

Асаф Валиев — «Эх, сез, матур кызлар»

Егор Летов — «Все идет по плану»

Осторожно, на этом видео присутствует нецензурное слово.

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