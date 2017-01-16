У последнего эпизода «Шерлока» оказался самый низкий рейтинг в Великобритании за всю историю сериала
Телевизионный рейтинг последнего эпизода четвертого сезона «Шерлока» («Последнее дело») в Великобритании стал самым низким за историю сериала, сообщает «Би-би-си».
Серия была показана вечером 15 января. По данным телеканала, ее посмотрели 5,9 миллиона человек. Первый эпизод сезона 1 января посмотрели около 8,1 миллиона человек, второй — около шести миллионов.
«Би-би-си» отмечает, что окончательная аудитория эпизода будет выше с учетом просмотров на других платформах.
Издание Radio Times отмечает, что на телеканале отказались прокомментировать возможную связь низкого рейтинга эпизода с его утечкой интернет в русской озвучке.
Сериал телеканала «Би-би-си» «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях выходит с 2010 года. Это один из самых популярных сериалов последних лет; он неоднократно выигрывал телевизионные премии BAFTA и «Эмми».
В январе 2017 года был показан четвертый сезон сериала. Последняя серия сезона («Последнее дело») попала в интернет в озвучке Первого канала более чем за сутки до телевизионной трансляции. Телеканал связал утечку с хакерской атакой.