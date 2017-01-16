У последнего эпизода «Шерлока» оказался самый низкий рейтинг в Великобритании за всю историю сериала

Телевизионный рейтинг последнего эпизода четвертого сезона «Шерлока» («Последнее дело») в Великобритании стал самым низким за историю сериала, сообщает «Би-би-си».

Серия была показана вечером 15 января. По данным телеканала, ее посмотрели 5,9 миллиона человек. Первый эпизод сезона 1 января посмотрели около 8,1 миллиона человек, второй — около шести миллионов.

«Би-би-си» отмечает, что окончательная аудитория эпизода будет выше с учетом просмотров на других платформах.

Издание Radio Times отмечает, что на телеканале отказались прокомментировать возможную связь низкого рейтинга эпизода с его утечкой интернет в русской озвучке.