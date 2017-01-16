Первый канал заподозрил хакеров в краже эпизода «Шерлока»
Первый канал назвал хакерскую атаку наиболее вероятной причиной появления третьего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» в Сети за день до эфира. Об этом рассказали в пресс-службе канала.
Там добавили, что канал находится «в тесном контакте с „Би-би-си“» и пытается найти источник материалов, которые попали в интернет.
«По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — заявили в пресс-службе.
Эпизод «Последнее дело» в русской озвучке появился в интернете 14 января, за день до эфира. Первый канал получает эпизоды «Шерлока» заранее по договоренности с «Би-би-си», чтобы успеть озвучить их и показать почти одновременно с Великобританией.
По данным «Новой газеты», после утечки серии создатель «Шерлока» Стивен Моффат отказался проводить мастер-класс в Москве.