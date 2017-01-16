Первый канал заподозрил хакеров в краже эпизода «Шерлока»

Первый канал назвал хакерскую атаку наиболее вероятной причиной появления третьего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» в Сети за день до эфира. Об этом рассказали в пресс-службе канала.

Там добавили, что канал находится «в тесном контакте с „Би-би-си“» и пытается найти источник материалов, которые попали в интернет.