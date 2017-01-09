Откуда дует восточный ветер? Пять вопросов ко второй серии нового «Шерлока» (осторожно, спойлеры!!!)

Вечером 8 января вышел второй эпизод четвертого сезона «Шерлока». В финале серии зрителям показали того, кого все так долго ждали, — третьего Холмса. И это совершенно неожиданный персонаж. «Медуза» сформулировала пять вопросов к новой серии о гениальном сыщике и его родственниках (и еще один — к миссис Хадсон).

Внимание! Текст содержит спойлеры второй серии четвертого сезона — «Шерлок при смерти». Если вы еще не видели этот эпизод, лучше посмотрите на коня, который играет с резиновой уточкой.

1. Почему Шерлок не узнал Эвр?

Еще до начала четвертого сезона все ждали, что в одной из серий появится третий брат Шерлока и Майкрофта Холмсов — Шерринфорд. Эти подозрения частично подтверждались в первой серии и в начале второго эпизода, поскольку Майкрофт пару раз упоминал таинственного Шерринфорда.

Тем не менее, в конце второй серии выяснилось, что у Шерлока и Майкрофта есть сестра по имени Эвр. И она поразительно хорошо умеет перевоплощаться: именно Эвр была таинственной незнакомкой Э., с которой переписывался Джон Ватсон; затем она стала его психоаналитиком, и он ни разу не заподозрил, что общается с Э.

Невнимательность Ватсону простить можно (в конце концов, он убитый горем вдовец, который ходит к психоаналитику, чтобы разобраться в себе) — но как объяснить, что Шерлок не узнал родную сестру? Эвр приходила к нему на прием (пусть и под вымышленным именем), гуляла с ним весь вечер, — и вдруг детектив, который предсказывает действия окружающих на две недели вперед, упускает такое из вида.

Конечно, это можно списать на то, что в тот момент Шерлок был под наркотиками. Но возможно, причина в том, что детектив очень давно не видел сестру (с детства?). На это намекают слова Эвр: «Я не таким вас представляла». Тут возникает следующий вопрос: где же была Эвр? Из загадочных слов Майкрофта можно сделать вывод, что он раньше оберегал какого-то близкого родственника (не Шерлока) от разных проблем (или, наоборот, общество от этого самого родственника). Учитывая, что Эвр способна перевоплощаться, а еще, видимо, убивать, она может быть преступницей, которую держали в заточении.

2. Кто или что такое Шерринфорд?

Пока мы знаем две вещи: у Холмсов есть сестра Эвр, и Майкрофт держит связь с загадочным Шерринфордом. На основе этого можно предполагать три вещи.

Первое: Эвр и есть Шерринфорд.

Второе: Шерринфорд — это не человек, а место, в котором удерживали Эвр.

Третье: Холмсов на самом деле четверо, и с братом зрителей познакомят в третьей серии. Как намекнул Холмс в «Шерлоке при смерти», счет необязательно останавливается на трех.

3. Подстроила ли Эвр «возвращение» Мориарти?

Эвр передает Шерлоку записку с информацией о том, что главный злодей второй серии Калвертон Смит собирается кого-то убить. Шерлок, который изучает листок, в итоге находит на нем надпись «Miss me?», сделанную Эвр. Создатели сериала любят использовать эту фразу в разных контекстах, но в первую очередь она относится к Мориарти.

Напрямую в серии ничего не говорится о возможной связи Эвр с Мориарти, но не исключено, что сестра Шерлока просто подстроила все те события, которые заставили главных героев думать, что Мориарти намерен пакостить и после своей смерти.

В «Шерлоке при смерти» Эвр говорит, что родители назвали ее в честь божества восточного ветра в древнегреческой мифологии. А восточный ветер пару раз упоминался в последней серии третьего сезона.

Сначала Майкрофт говорил брату: «Восточный ветер надвигается, Шерлок. Он надвигается, чтобы забрать тебя». А в конце уже сам Шерлок, прощаясь с Ватсоном, сказал: «Игра никогда не заканчивается, Джон, но теперь в ней, возможно, будут новые игроки. Это нормально. В конце концов нас всех заберет восточный ветер». Тогда же детектив объяснил, что имеет в виду историю о разрушительном ветре, которую ему в детстве рассказывал брат.

3×03 — Sherlock and John end scene (3/6) CodeDarkBlue

Вскоре после этого разговора на всех экранах появилось изображение мертвого Мориарти с надписью «Miss me?»

4. Чего хочет Эвр?

Пока действия сестры Холмсов трудно объяснить. Она через «общего знакомого» сошлась с Калвертоном Смитом, получила от него записку, которая прямо указывала на его намерение кого-то убить, а затем под видом дочери Смита пришла в дом к Шерлоку и убедила его заняться этим делом.

Параллельно она дважды — прикинувшись то незнакомкой на улице, то психоаналитиком — вошла в доверие к Ватсону, а затем во всем созналась, наставила на него пистолет и выстрелила.

5. Кстати! Жив ли Ватсон?

Серия заканчивается на том, что Эвр почти в упор стреляет в Джона Ватсона. Что в итоге с Ватсоном, непонятно. Раньше пулевые ранения в «Шерлоке» приводили к разным развязкам: когда Мэри Морстен выстрелила в Шерлока, тот выжил; когда пуля попала в живот Мэри, она умерла.

Но если пересмотреть серию, можно заметить, что первые кадры эпизода показывают ту же самую финальную сцену у психоаналитика: камера плавно скользит от дымящегося пистолета в чьей-то руке (Эвр?) к Ватсону. Он лежит на полу и не мигая смотрит перед собой. Плохой знак.

P. S. Как назвать фан-клуб миссис Хадсон?

«Шерлок при смерти» запомнился не только неожиданным поворотом с братом-сестрой Холмса, но и потрясающей игрой актрисы Уны Стаббс: миссис Хадсон тут чуть ли не круче Шерлока. Она лихо водит спортивный автомобиль, выхватывает пистолет, когда это необходимо, и довольно грубо обходится с людьми, которые ей не нравятся (Майкрофтом, в частности).

Некоторые зрители даже хотят вступить в фан-клуб миссис Хадсон и интересуются, как правильно называть ее фанатов. Хадсонианцы?

We were asked by some of you last night what the Mrs Hudson fandom is called? Any suggestions? pic.twitter.com/vcWmMN8Iwf — Sherlock (@Sherlock221B) January 9, 2017

Here's some of the most popular suggestions for what to call the Mrs Hudson fandom. Vote for your favourite... #Sherlock — Sherlock (@Sherlock221B) January 9, 2017

А теперь — тизер последней серии четвертого сезона «Шерлока».