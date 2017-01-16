Создатели «Шерлока» перенесли мастер-класс в Москве из-за утечки эпизода «Последнее дело»

Сценарист сериала «Шерлок» Стивен Моффат и продюсер Сью Верчью перенесли мастер-класс, который планировалось провести 16 января в Москве. Как сообщает «Новая газета», такое решение принято в связи с утечкой серии «Последнее дело», попавшей в интернет более чем за сутки до эфира.

Организацией мастер-класса занимался Первый канал. Директор по креативному планированию канала Елена Афанасьева сообщила, что мастер-класс переносится на неопределенное время. Причину такого решения она не назвала. По словам Афанасьевой, Моффат и Верчью «просят их понять и отложить эту встречу».