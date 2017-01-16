Создатели «Шерлока» перенесли мастер-класс в Москве из-за утечки эпизода «Последнее дело»
Сценарист сериала «Шерлок» Стивен Моффат и продюсер Сью Верчью перенесли мастер-класс, который планировалось провести 16 января в Москве. Как сообщает «Новая газета», такое решение принято в связи с утечкой серии «Последнее дело», попавшей в интернет более чем за сутки до эфира.
Организацией мастер-класса занимался Первый канал. Директор по креативному планированию канала Елена Афанасьева сообщила, что мастер-класс переносится на неопределенное время. Причину такого решения она не назвала. По словам Афанасьевой, Моффат и Верчью «просят их понять и отложить эту встречу».
Третий эпизод четвертого сезона «Шерлока» («Последнее дело») показали по телевидению вечером 15 января. За сутки до этого серия в русской озвучке попала в интернет. В России «Шерлок» выходит на Первом канале.
Создатели сериала, в том числе продюсер Сью Верчью, просили пользователей не распространять попавший в интернет эпизод.