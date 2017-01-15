Создатели «Шерлока» попросили не распространять попавшую в интернет серию в русской озвучке

Создатели британского сериала «Шерлок» попросили зрителей не распространять ссылки на серию «Последнее дело», попавшую в интернет более чем за сутки до эфира в русской озвучке.

«Нам стало известно, что третья серия „Шерлока“ была незаконно загружена в интернет. Если она попадется вам, пожалуйста, не распространяйте ее», — написали в официальном твиттере сериала.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree — Sherlock (@Sherlock221B) January 14, 2017

Продюсер сериала Сью Вертью, в свою очередь, написала: «Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без спойлеров. Почти получилось».

Russian version of #Sherlock TFP has been illegally uploaded.Please don't share it. You've done so well keeping it spoiler free.Nearly there — sue vertue (@suevertue) January 14, 2017

Серия «Последнее дело», третий эпизод четвертого сезона, будет показан по телевидению вечером 15 января. В России сериал транслирует Первый канал. Более чем за сутки до премьеры серия в русской озвучке попала в интернет.

Как сообщил сайт DTF, серия распространяется в хорошем качестве, без логотипа и с дубляжом Первого канала. Предположительно, утечка произошла из онлайн-сервиса Первого. Телеканал случившееся не прокомментировал.

TJ пишет, что после утечки соцсеть «ВКонтакте» стала добавлять предупреждение о спойлерах во все записи, где упоминается слово «Шерлок».