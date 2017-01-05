Создатель «Шерлока» в стихах ответил на критику сериала

Один из создателей сериала «Шерлок» Марк Гатисс опубликовал в The Guardian стихотворение, в котором дает ответ «непрозорливому критику», сравнившему первую серию нового сезона с фильмами о Джеймсе Бонде.

В стихотворении Гатисс напоминает, что в книгах Артура Конан-Дойля Шерлок Холмс никогда не стеснялся применить силу и знал приемы борьбы, с помощью которых победил Мориарти, а также неплохо боксировал.

«Стреляя в пигмеев и гончих из Ада / Держался ли Шерлок викторианских правил?» пишет Гатисс и отмечает, что Холмс всегда был готов применить кулаки.

Стихотворение Гатисса стало ответом на статью критика Ральфа Джонса под названием «Шерлок медленно превращается в искаженную версию Джеймса Бонда. Так продолжаться не может», которую опубликовала газета The Guardian 3 января. В статье говорилось, что Шерлок «забыл о трубке и скрипке», и что сериал превращается в боевик.