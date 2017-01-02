Вечером 1 января вышла новая серия «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. «Шесть Тэтчер» бурно обсуждается из-за пары неожиданных сюжетных поворотов. «Медуза» рассказывает, что в первой серии четвертого сезона «Шерлока» вызвало ожесточенные споры — и причем тут «Зверополис».

Внимание: в этом тексте полно спойлеров первой серии четвертого эпизода «Шерлока». Если вы еще не видели ее, лучше посмотрите на зверят.

Мэри!

Самым шокирующим событием «Шести Тэтчер» стала смерть Мэри Морстен, жены Джона Ватсона, — она заслонила собой Холмса, в которого летела пуля.

RIP Mary Morstan. You were fun. We had a blast, didn't we? #sherlock pic.twitter.com/1H8idZzHvr — amanda abbington (@CHIMPSINSOCKS) January 1, 2017

Стоит ли удивляться, что многие зрители остались недовольны таким поворотом.

I am super angry at Sherlock, so I guess I'll read a book or something. — Rainbow Rowell (@rainbowrowell) January 2, 2017

if sherlock can survive jumping off a building, mary can survive a shot to the stomach. i refuse to accept this death #Sherlock — emeline reid (@emelinereidd) January 2, 2017

Марк Гэтисс, один из сценаристов «Шерлока» и, в частности, автор сценария «Шести Тэтчер», считает, что поступил верно: «Мэри мертва уже 100 лет; в таких обстоятельствах трудно удивить людей. Единственное, что мы могли сделать, — устроить ее смерть раньше, чем ожидали зрители, чтобы это было так же мучительно и ужасающе, как и в реальной жизни».

Что было в послании Мэри Шерлоку?

В конце серии Шерлок Холмс обнаруживает посмертное послание Мэри. Она говорит, что передает ему самое сложное задание — спасти Ватсона. Холмс даже обратился к психоаналитику, пытаясь выяснить, как можно вернуть отвернувшегося от него друга.

Однако вслед за финальными титрами мы видим еще один фрагмент из этого послания. В нем Мэри говорит: «Сойди в ад, Шерлок». Что это? Видели ли мы все послание целиком, или за кадром остались другие детали? Может быть, Мэри что-то сказала про Мориарти?

Ватсон и Мэри расстались. В жизни

В одной из сцен, касающихся семейной жизни, Джон в шутку спрашивает Мэри: «Рановато еще для развода?»

Так вышло, что незадолго до начала съемок этой серии расстались Мартин Фримен и Аманда Аббингтон, играющие Джона и Мэри в «Шерлоке». Фримен и Аббингтон прожили вместе 16 лет, у них двое детей. «Я больше не с Амандой. Это очень, очень дружеское [расставание], я всегда буду любить Аманду», — сказал Фримен.

Где Мориарти?!

Еще один сюжетный поворот, который расстроил многих фанатов: в серии не был замечен злодей Мориарти. Ситуацию осложняет то, что на протяжении всего эпизода Шерлок «чувствует», что его заклятый (и мертвый) враг где-то рядом и что-то планирует, но нынешний сюжет оказывается прозаичнее: шесть статуэток Тэтчер связаны с прошлым Мэри, а провал ее группы, в свою очередь, — с завистливой секретаршей.

К концу серии мы не знаем, планирует ли что-то Мориарти — и появится ли вообще в будущих сериях.

Что за Э?

В «Шести Тэтчер» мы видим странный эпизод с Джоном Ватсоном, который флиртует с незнакомкой Э — ее он встретил в автобусе. Джон и Э переписываются некоторое время (неясно, как долго), затем он ей сообщает, что это не может продолжаться, поскольку он несвободен.

Но закончилась ли на этом их связь, неясно: сразу после того, как Ватсон набрал прощальное сообщение, он встретил Э на остановке, и они загадочно улыбались друг другу.

Поскольку в эпизоде с незнакомкой пока ничего не ясно, можно осторожно предположить, что Э появится в следующих сериях — и окажется как-то связанной с Мориарти. К тому же и Мориарти, и Э — шотландцы.

Шерлок неспроста думает про собаку

В прошлых сериях нам несколько раз намекнули про Рэдберд — собаку, которая была у Шерлока в детстве и которую он до сих пор помнит.

BBC Sherlock — Redbeard Scene jameskp

В «Шести Тэтчер» главный герой, усыпленный Мэри, видит сон с двумя детьми и собакой — по всей видимости, как раз с Рэдберд.

В конце серии, когда Шерлок оказывается у психоаналитика, выясняется, что ему постоянно снится один и тот же сон. Возможно, речь о том самом сне с собакой? Это наверняка что-то значит, но пока ничего не ясно.

Третий Холмс

В финале «Шести Тэтчер» Майкрофт Холмс приходит домой, заглядывает в холодильник, а затем обнаруживает на дверце буклет ресторана, под которым наклеен листок с надписью «13-й».

После этого Майкрофт куда-то звонит и просит позвать к телефону Шеррифорда. И даже соглашается подождать, пока он ответит.

Шеррифорд почти наверняка — третий брат-Холмс, который появится во второй или в третьей серии сезона. Но что значит «13-й»? Почему Майкрофт не может позвонить ему напрямую? И что если воспоминания Шерлока о собаке тоже как-то связаны с Шеррифордом?

Ошибка при съемках

В «Шерлоке» мало ляпов, но в «Шести Тэтчер» один все-таки нашли. В одной из сцен Ватсон пишет пост о том, что он стал отцом. Но внимательные зрители заметили, что на самом деле у него на весь экран открыта картинка «John Blog Page.jpg».

IM CRYING THEY HAVE HIM TYPING NOTHING ON AN IMAGE FILE THATS NAMED "JOHN BLOG PAGE.jpg" #Sherlock pic.twitter.com/CPTW5wPmxJ — johnlock (@caslxcked) January 1, 2017

Ватсон — хулиган

На еще один забавный момент обратила внимание The Guardian: «Джон Ватсон — военный, человек, уважающий власть, соблюдающий правила приличия. Какого же черта, позвольте спросить, он выходит из лондонского автобуса через переднюю дверь?»

Шерлок круче королевы

Первый эпизод четвертого сезона «Шерлока» оказался популярнее, чем рождественское обращение королевы Елизаветы II. Серию в Великобритании посмотрели 8,1 миллиона человек.

Популярнее сериала оказалась только трансляция новогоднего фейерверка — 11,6 миллиона зрителей.

Зверополис?

И в «Шести Тэтчер», и в мультфильме «Зверополис» злодеем оказались незаметные секретари. Они еще и чем-то похожи друг на друга. Совпадение?

ВЫ ТОЖЕ ВИДЕТЕ ОДНО ЛИЦО

ПОТОМУ ЧТО Я ВИЖУ#НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/Fxv5AufBZT — чайог|ШЕРЛОК🎄 (@trivially_life) January 1, 2017

Новый злодей

В сцене, в которой Ватсон встречает Э, сидящую на остановке, можно заметить баннер с Калвертоном Смитом — одним из худших злодеев в мире «Шерлока Холмса».

А все потому, что следующая серия, «Шерлок при смерти», как раз о Калвертоне. Смотрите напряженный трейлер.

Sherlock: The Lying Detective — Series 4 Episode 2 | Trailer — BBC One BBC

Вторая серия четвертого сезона «Шерлока» выйдет поздно вечером 8 января. В России ее покажет Первый канал.