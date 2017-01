Ирландец коллекционирует фотографии грустных собак, которые ждут хозяев возле магазинов

#saddogsoutsideshops #saddogsofmelbourne #sadbuttrue #northcote #melbourne #victoria #vic #australia #alone #beautiful #tieduprightnow #fourleggedfriends #followme #dogpics #dogsofig #dogs #cutedog #dogsofinstagram #barfly #pets #petsagram #petsofinstagram #igersdaily #picoftheday #igersaustralia #igersmelbourne @doylee01 thanks v much for pic!

A photo posted by @saddogsoutsideshops on Nov 14, 2016 at 1:31pm PST