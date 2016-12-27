шапито

«Пес — до и после того, как его назвали хорошим мальчиком»: как домашние питомцы реагируют на похвалу

Boredpanda
06:09, 27 декабря 2016

Пользователи Reddit устроили флешмоб, фотографируя реакцию своих питомцев на похвалу. Все началось с двух снимков собаки пользователя JavaReallySucks. Одно фото сделано до того, как животное назвали хорошим мальчиком, а другое — сразу после.

Dog before and after being called a good boy from pics

С собаками этот трюк провернуть проще всего.

Before and After he's told he's a good boy.

А вот кошкам абсолютно плевать, кто хороший мальчик.

Cat before and after being called a good boy from funny
Cat before and after being called a good cat. from pics

В отличие от мышей. Мышам приятно.

Before and after I told him that he's a good boy. from aww

Рыбки тоже довольны, когда их называют хорошими мальчиками.

Fish before and after being called a good boy from pics

Как-то (непонятно, как) реагируют и черепахи.

И змеи.

Скорее всего, порадовались бы даже ленивцы.

Before and after being called a "good sloth" from Eyebleach

Как мы видим, к флешмобу подключились не только питомцы. Более того — не только животные.

A socket before and after being called a good boy from pics

Реакция картофелины.

Potato before and after being called a good spud. from pics

И только камни ведут себя как кошки.

A rock before and after being called a good boy from dankmemes
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