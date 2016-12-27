«Пес — до и после того, как его назвали хорошим мальчиком»: как домашние питомцы реагируют на похвалу
Пользователи Reddit устроили флешмоб, фотографируя реакцию своих питомцев на похвалу. Все началось с двух снимков собаки пользователя JavaReallySucks. Одно фото сделано до того, как животное назвали хорошим мальчиком, а другое — сразу после.
С собаками этот трюк провернуть проще всего.
before & after telling him he's a good boy pic.twitter.com/hSfmNMBvMi— 🕊ميا (@luxuryxo) October 30, 2016
Before & after being called a "good boy." pic.twitter.com/QTbAp5yLg9— OG Ghost Note (@courtSANDS) December 24, 2016
А вот кошкам абсолютно плевать, кто хороший мальчик.
В отличие от мышей. Мышам приятно.
Рыбки тоже довольны, когда их называют хорошими мальчиками.
Как-то (непонятно, как) реагируют и черепахи.
И змеи.
Скорее всего, порадовались бы даже ленивцы.
Как мы видим, к флешмобу подключились не только питомцы. Более того — не только животные.
Реакция картофелины.
И только камни ведут себя как кошки.