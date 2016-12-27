Пользователи Reddit устроили флешмоб, фотографируя реакцию своих питомцев на похвалу. Все началось с двух снимков собаки пользователя JavaReallySucks. Одно фото сделано до того, как животное назвали хорошим мальчиком, а другое — сразу после.

С собаками этот трюк провернуть проще всего.

before & after telling him he's a good boy pic.twitter.com/hSfmNMBvMi — 🕊ميا (@luxuryxo) October 30, 2016

Before & after being called a "good boy." pic.twitter.com/QTbAp5yLg9 — OG Ghost Note (@courtSANDS) December 24, 2016

А вот кошкам абсолютно плевать, кто хороший мальчик.

В отличие от мышей. Мышам приятно.

Рыбки тоже довольны, когда их называют хорошими мальчиками.

Как-то (непонятно, как) реагируют и черепахи.

И змеи.

Скорее всего, порадовались бы даже ленивцы.

Как мы видим, к флешмобу подключились не только питомцы. Более того — не только животные.

Реакция картофелины.

И только камни ведут себя как кошки.