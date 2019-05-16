2017 год: зрители «Черного зеркала» публикуют пародийные раскадровки сериала и подшучивают над тем, как в шоу изображаются технологии — от телефонов до социальных сетей. Картинки появляются в ВК, твиттере, фейсбуке и комментариях на «Пикабу».

Изначально иллюстрации были нарисованы для паблика в ВК «3dada5you». «Жесткая критика современного общества от художника Аркадия Свидригайлова», — говорится в подписи к посту с картинками. Их автор рассказал «Медузе», что пародировал не «Черное зеркало», а серии других подобных картинок «со смыслом».

Перемещаемся в 2019 год. Netflix выпускает трейлер пятого сезона «Черного зеркала», где происходит почти то же самое, что и на пародийных рисунках 2017 года. Герои опять сходят с ума от соцсетей и уведомлений в телефонах, пугаются роботов и, судя по всему, уходят в отшельничество — подальше от технологий. То есть то самое «Фу, телефоны».

Трейлер пятого сезона Netflix

После выхода трейлера поклонники сериала вновь вспомнили о пророческих картинках Аркадия Свидригайлова. «Жесткая критика современного общества» оказалась универсальной.