Пора прекратить спорить про склад грязи во «дворце Путина». Мы выяснили: он и правда существует. А еще там сразу ДВЕ аквадискотеки

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Прошло почти две недели с публикации расследования команды Алексея Навального о «дворце Путина» за 100 миллиардов рублей. И все это время загадочная комната (18 квадратных метров), указанная в планах здания как «склад грязи», не дает покоя россиянам — особенно журналистам. Что это: неправильный перевод термина mudroom — то есть прихожая? Но ведь планы составлялись сразу на русском языке. Или это просто гардеробная? Но почему тогда она находится в спа-зоне? А может, это помещение для хранения инвентаря? Да и существует ли оно в самом деле?

Как выяснила «Медуза», такая комната и правда существует. И нет — никакая это не прихожая и не гардеробная. Это именно склад грязи, самый настоящий!

Повторяем: склад грязи — это специально оборудованное помещение, в котором хранится лечебная грязь. Вот почему комната находится рядом со спа-зоной (все логично). Эту версию «Медузе» подтвердил сотрудник одного из подрядчиков строительства: «Грязевые ванны же не просто так образуются: нужны засушенные брикеты с лечебной грязью — и они должны храниться где-то при правильной температуре».

Но это не все важные новости. Мы нашли вторую аквадискотеку! Она находится в соседнем шато при винодельческом хозяйстве в поселке Дивноморское. Сам Навальный упоминал ее в расследовании, но подтвердить не смог: «Площадь шато — 2400 квадратных метров, слева что-то типа путинской аквадискотеки». В этой аквадискотеке нет бара, зато на втором этаже расположен музей вина.

Чикен Карри

В реальности все выглядит немного скучнее, чем в мемах или клипе Александра Гудкова: по сути, это обычные фонтаны с подсветкой. «В Кисловодске я видел гораздо круче», — подчеркнул один из строителей резиденции в разговоре с «Медузой». «Подсветка струй фонтана — это типовое решение: оно применяется и в городских фонтанах, и чуть ли не в приусадебных, — рассказал „Медузе“ бывший инженер-конструктор компании „Боронд“, разработавшей аквадискотеку. — Элементарная и не особо дорогая вещь».

Как в итоге выглядит аквадискотека около шато Игорь Влазнев

Но, как выяснила «Медуза», все могло быть гораздо круче, чем то, что получилось в итоге. Аквадискотеку рядом с шато предлагалось оборудовать мини-водопадом. Это следует из имеющихся у нас рендеров. Увы, с водопадом все же не срослось. Еще один момент: в одном из роликов с рендером аквадискотеки звучит та самая музыка из передачи «Форт Боярд». Возможно, это как-то связано с тем, что шато напоминает приземистый форт с двумя зубчатыми башнями.

Кроме того, мы узнали, какая музыка играет на аквадискотеке рядом с шато. Компания «Боронд», отвечавшая за аквадискотеку, разработала 16 светомузыкальных композиций. Плейлист разнообразный: как следует из расследования «Медузы», на вечеринках включают французский шансон, аргентинскую и бразильскую музыку, ZAZ, Ванессу Мэй, Enya, Кайли Миноуг и один трек из «Матрицы». Музыка из «Форта Боярд», кстати, тоже входит в плейлист. У каждой композиции свой рисунок движения струй и подсветки: к примеру, под главную тему «Форта Боярд» струи фонтана бьют вверх.

Полную версию расследования «Медузы» читайте вот здесь.

Максим Иванов