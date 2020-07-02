В России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Согласно результатам, против проголосовали всего 21,27%, за — 77,92%. И все это при явке около 65%. «Медуза» тоже подводит итоги, но не в цифрах, а в мемах и шутках из твиттера.

Начнем с того, что после закрытия избирательных участков во дворах стало даже как-то одиноко.

Вообще, все теперь как-то печально. Россияне загрустили после объявления результатов и «обнуления» Путина.

Многие почему-то вспомнили о мультфильме «Шрек навсегда». 🤔🤔🤔

А еще Конституцию 1993 года записали в клуб 27.

Впрочем, по мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не стоит переживать из-за итогов голосования. Наоборот, это триумф! «Де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Возможно, Песков даже преуменьшает масштаб триумфа.

Хотя некоторые готовы поспорить с пресс-секретарем. Есть, к примеру, вот такое наблюдение.

Недовольны итогами голосования? У сатирического издания «Панорама» есть компромиссное решение.

У стендап-комика Гарика Оганисяна есть встречное предложение — отделить самые протестные соцсети. Но для этого наверняка понадобится еще один референдум.

Выяснилось, что на мемах с сиба-ину удобно объяснять политическую обстановку в стране. Скажем, вот мем о противостоянии Алексея Навального и Максима Каца, которые долго спорили о том, нужно ли идти на голосование тем, кто против «обнуления».

А вот, собственно, мем о «триумфальном референдуме», который упоминал Песков.

Оказалось, ничего еще (по-настоящему) не закончилось. Говорят, Владимир Путин еще отблагодарит россиян за голосование по поправкам.

Ну и напоследок два видео, о которых «Медуза» уже писала. Первое — монолог актера Антона Лапенко в стиле Михаила Жванецкого.

Второе — песня команды КВН «Федор Двинятин», записанная еще в 2009 году. Про тоталитаризм, жару, июль — и строй, который «немного перетерпеть надо». В 2020-м песня эта еще более актуальна.