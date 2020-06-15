Алексей Навальный. Я в 99% случаев выступаю за участие в выборах, но это не выборы. В стране продолжается эпидемия, голосование небезопасно — поэтому аморально призывать сторонников на участки. Наша задача — объяснять людям, что голосование придумано ради обнуления сроков Владимира Путина. А спорить о том, нужно ли бойкотировать — бессмысленно, пусть каждый решает сам. Я не хочу быть таким же циничным, как Путин, и призывать своих сторонников с риском для жизни идти на мероприятие, результаты которого уже давно известны.

Максим Кац. Опросы, которые мы проводили на улицах российских городов, говорят о том, что 80% против поправок. Надо убеждать их прийти, потому что бюджетников на участки сгонят точно, а если не придут те, кто против — власть победит и без фальсификаций. Наша задача этого не допустить. Я понимаю, что голосование — это преступление против человечности, оно может убить много людей, но его решил провести Путин, мы не несем за него ответственности. Но не имеем права отказываться от протеста.

Полную версию дебатов можно посмотреть тут.

Пересказал Григорий Левченко