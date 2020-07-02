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Как в Кремле оценивают результаты голосования по поправкам к Конституции? Отвечает Дмитрий Песков
10:28, 2 июля 2020
Источник: Meduza
В России
прошло голосование
по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
По данным ЦИК
, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, явка была около 65%. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают результаты голосования, назвал их триумфом. «Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, — заявил Песков. — Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно».
Фото в анонсе: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA
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