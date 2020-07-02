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Как в Кремле оценивают результаты голосования по поправкам к Конституции? Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
В России <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/02/v-rossii-proshlo-golosovanie-po-popravkam-k-konstitutsii-glavnoe" target="_blank">прошло голосование</a> по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. <a href="https://meduza.io/short/2020/07/02/rezultaty-golosovaniya-po-popravkam-k-konstitutsii-i-obnuleniyu" target="_blank">По данным ЦИК</a>, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, явка была около 65%. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают результаты голосования, назвал их триумфом. «Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, — заявил Песков. — Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно».
В России прошло голосование по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков, позволяющее Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. По данным ЦИК, поправки поддержали почти 78% проголосовавших, явка была около 65%. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают результаты голосования, назвал их триумфом. «Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, — заявил Песков. — Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно».

Фото в анонсе: Кирилл Кухмарь / ТАСС / Scanpix / LETA