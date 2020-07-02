Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
Результаты голосования по поправкам к Конституции и «обнулению»
06:18, 2 июля 2020
Источник: Meduza
В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, предусматривающим в числе прочего обнуление президентских сроков. Шесть дней шло так называемое предварительное голосование, а 1 июля состоялось основное. Этот день в России был объявлен нерабочим. ЦИК начал оглашать первые результаты голосования в 15:00 мск — за шесть часов до закрытия последних избирательных участков в России. Подробнее о том, как проходило голосование можно
прочитать здесь
.
Фото в анонсе: Виталий Невар / ТАСС / Scanpix / LETA
Напишите нам