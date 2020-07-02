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Результаты голосования по поправкам к Конституции и «обнулению»

Источник: Meduza
В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, предусматривающим в числе прочего обнуление президентских сроков. Шесть дней шло так называемое предварительное голосование, а 1 июля состоялось основное. Этот день в России был объявлен нерабочим. ЦИК начал оглашать первые результаты голосования в 15:00 мск — за шесть часов до закрытия последних избирательных участков в России. Подробнее о том, как проходило голосование можно <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/02/v-rossii-proshlo-golosovanie-po-popravkam-k-konstitutsii-glavnoe" target="_blank">прочитать здесь</a>.
В России с 25 июня по 1 июля проходило голосование по поправкам к Конституции, предусматривающим в числе прочего обнуление президентских сроков. Шесть дней шло так называемое предварительное голосование, а 1 июля состоялось основное. Этот день в России был объявлен нерабочим. ЦИК начал оглашать первые результаты голосования в 15:00 мск — за шесть часов до закрытия последних избирательных участков в России. Подробнее о том, как проходило голосование можно прочитать здесь.

Фото в анонсе: Виталий Невар / ТАСС / Scanpix / LETA