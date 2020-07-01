В 2010-х во «ВКонтакте» были популярны паблики под названием «Обнуляй», в которых постили пафосные пацанские цитаты. Там транслировались простые и понятные ценности: любовь — одна и навсегда, семья превыше всего, пацаны всегда поймут и помогут.

Часто к цитатам с мудростями подставляли фотографии известных людей: Стива Джобса, Джейсона Стэйтема, Владимира Путина. Им же приписывали чужие высказывания (разумеется, подлинность цитат никто не проверял).

Пабликов под брендом «Обнуляй» было несколько, их общая аудитория составляла сотни тысяч человек. Со временем эти сообщества растеряли свою популярность — сейчас в них почти нет активности, у постов мало лайков, комментарии оставляют редко.

Признаться, мы и сами вспомнили о пабликах «Обнуляй» исключительно из-за поправок к Конституции и обнуления сроков Путина. Полистали и поняли — оказывается, многие пацанские цитаты идеально описывают современную политическую повестку. И даже суть отдельных поправок!

Смотрите сами! Но сперва включите песню рэпера Кравца для правильного настроения.

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Максим Иванов