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Через пень с колодцем. В России неделю голосовали по поправкам к Конституции. Как это было
2 минуты
09:22, 1 июля 2020
С 25 июня в России идет голосование по поправкам к Конституции. Из-за пандемии коронавируса впервые в новейшей истории России голосование было организовано
не только на избирательных участках
, но и в полях, лесах, автобусах, на камнях, пнях и у колодцев. Вне зависимости от результата такое голосование точно войдет в историю. Смотрите, как это выглядело, в видео «Медузы».
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