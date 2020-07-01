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шапито

Через пень с колодцем. В России неделю голосовали по поправкам к Конституции. Как это было

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С 25 июня в России идет голосование по поправкам к Конституции. Из-за пандемии коронавируса впервые в новейшей истории России голосование было организовано не только на избирательных участках, но и в полях, лесах, автобусах, на камнях, пнях и у колодцев. Вне зависимости от результата такое голосование точно войдет в историю. Смотрите, как это выглядело, в видео «Медузы».
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