Путин единственный раз обратился к россиянам по поводу поправок к Конституции. И ничего не сказал про «обнуление» Пытаемся найти хоть какой-то намек

Первый канал

Владимир Путин 30 июня единственный раз обратился к россиянам по поводу поправок к Конституции. В отличие от обращений в связи с коронавирусом, это выступление заняло раз в десять меньше времени — всего около трех минут. Путин ни разу не коснулся главной поправки — об «обнулении» его президентских сроков, которое теоретически позволит ему оставаться президентом до 2036 года (эта тема не используется и во всероссийской кампании за поправки). Смотрите сами.

Уважаемые граждане России!

Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией — страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.

Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.

Пока ничего нет про «обнуление», да и про поправки ничего.

Дорогие друзья, за последнее время не раз обращался к вам по самым значимым для всех нас, для нашей страны вопросам. Сегодня считаю необходимым сделать это вновь накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию нашей страны.

Мы голосуем не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам.

Стоп! До этого все было не так?

Потому уверен: каждый из вас, принимая столь важное решение, думает прежде всего о своих близких, опирается на ценности, которые нас объединяют, а это правда и справедливость, это уважение к человеку труда, к людям старших поколений, это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.

Поправки в Основной закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии.

Здесь уже началось про поправки. В новой Конституции русский народ объявят государствообразующим, браком будет считаться только союз мужчины и женщины, появится упоминание веры в Бога, пенсии и прочие социальные выплаты пообещают регулярно индексировать. Но про «обнуление» речи пока не идет.

Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами.

Та-дам! Вот он — единственный намек на то, что россиянам придется остаться с Владимиром Путиным на долгие годы. И дальше — снова ни слова об «обнулении».

Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.

Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке.

Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней, и такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор.

Завтра, 1 июля, — основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный.

Спасибо.

Итого. Владимир Путин единственный раз обратился к россиянам по поводу поправок и ничего не сказал про главную из них. Зачем требуется «обнулить» его сроки, он высказался лишь один раз — и даже не в обращении к россиянам, а в интервью. Версия президента такая: чтобы через пару лет ему не начали подыскивать преемника, «рыская глазами». Правда, он никак не объяснил, как придется решать похожую проблему ближе к 2036 году, если он останется — или ту же проблему, но под конец срока любого другого президента.