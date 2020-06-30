Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом

Владимир Путин снова вышел на связь. На этот раз он обратился к россиянам по поводу поправок к Конституции (про «обнуление» — ни слова).

Президент управился всего за три минуты, но его выступление запомнится надолго: в основном потому, что Путин вещал на фоне нового Ржевского мемориала Советскому солдату. И кадр выстроили так, что президент казался выше гигантского памятника. Однако это еще не все: некоторые предположили, что Путина снимали на фоне хромакея, поэтому в обращении от него исходило зловещее зеленое свечение.

В целом Путин выглядел довольно угрожающе — и никто не понял, почему. Возможно, это очередное наказание из шоу «Comment Out», бывало и такое.

Президента уже сравнили со злодеем Волан-де-Мортом из «Гарри Поттера», а мемориал — с дементором.

Есть и другие варианты: примерно так могло бы выглядеть аниме «Евангелион»…

…продолжение «Бегущего по лезвию»…

…или игра японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding.

Точно Death Stranding!

Следующие обращения к народу наверняка будут еще страшнее!

Можно, например, черпать вдохновение из «Рика и Морти».

Полагаем, к этому моменту у вас уже возник вопрос: а сказал ли Путин что-то по делу? Честно говоря, нет, только общие слова. Вот краткий пересказ:

А вот еще более краткий пересказ. На этом все!