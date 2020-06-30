«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить». Путин призвал россиян принять участие в голосовании по Конституции

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Обращение транслировали российские каналы, включая «Россию 24».

«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить. С современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу», — заявил Путин.

Президент в очередной раз напомнил, что поправки вступят в силу только в случае их одобрения на голосовании.

Путин поблагодарил всех, кто уже проголосовал, и призвал остальных прийти на избирательные участки 1 июля. «Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный», — заявил он.

Обращение, как утверждается, было записано в Ржевском мемориале в Тверской области, на открытие которого Путин 30 июня прибыл вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Обращение президента России Владимира Путина. 30 июня 2020 года Первый канал

Полный текст обращения опубликован на сайте Кремля.