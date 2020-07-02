Актер Антон Лапенко выпустил скетч от лица своего героя Бориса Ирландцева — комика, в котором явно угадывается Михаил Жванецкий. Видео вышло 1 июля, в день окончания голосования по поправкам к Конституции. В ролике Ирландцев зачитывает фрагмент своего фельетона «Констатация»:

«Вчера было все очень плохо. Но вчера, сегодня — нет. Сегодня все очень хорошо. Но еще вчера все было ну очень опасно. Сегодня — нет, не опасно вообще. Но вчера-а-а, вчера безопасность надо было ну очень соблюдать. Нельзя было ничего, все запрещено. Но сегодня можно все. Сегодня гуляй, веселись. Но вчера — никуда! Но сегодня везде, а вчера — сиди. Сегодня ходи, вчера — нет. Сегодня да, а после первого — о-о-ой! После первого будет ну о-о-очень опа-а-асно. Вчера еще было можно, сегодня уже нельзя. Вчера — гуляй, сегодня ходи, сегодня нельзя ничего. Но вчера, вчера было ну очень можно. Выбирай, но осторожно. Но выбирай — либо сегодня ходить, либо завтра сидеть».

Скетч Лапенко похвалил журналист Леонид Парфенов, спродюсировавший 16-серийный фильм «Весь Жванецкий»: «Лучшее про 1 июля! Из удушливого позднего СССР программы „Вокруг смеха“ — новый Антон Лапенко. Как снявший 16-серийник „Весь Жванецкий“, убежден — это высшая реинкарнация».

Ниже можно посмотреть первый выпуск передачи «Весь Жванецкий» — и сравнить с выступлением Бориса Ирландцева.

smorodina19