Юрий Дудь взял интервью у актера Антона Лапенко (кого-кого?!) Посмотрите скетчи, благодаря которым он стал звездой инстаграма и мемов

Актер электротеатра «Станиславский» Антон Лапенко дал интервью Юрию Дудю. Лапенко рассказал, как ему удалось прославиться всего за год, чем он занимается в театре (довелось сыграть пиво, шампанское и труп!) и почему для того, чтобы снимать стилизованные под Россию 1990-х ролики, не нужны никакие декорации.

По словам Лапенко, он уже давно снимал короткие ролики. Но популярность они стали набирать только после того, как одно из его видео репостнула к себе российская актриса Ирина Горбачева. Лапенко упомянул, что у него 15 родных братьев и сестер — и даже перечислил их имена. Из ролика можно узнать, в какой лес на окраине Зеленограда Лапенко ходит «жарить сосисочки с кетчупом и хлебушком».

вДудь

Впервые слышу о Лапенко. Это вообще кто?

Лапенко известен по ютьюб-сериалу «Внутри Лапенко», в котором сам же играет большую часть персонажей. Шоу стилизовано под советские фильмы и репортажи с наложением эффекта пленки. По сути, это набор абсурдных скетчей с повторяющимися героями: инженером, ведущим передачи «Сдохни или умри», главарем ОПГ «Железные рукава» и многими другими. Зрители сравнивают эти скетчи с «Осторожно, модерн!». Ролики с участием Лапенко разошлись в твиттере, тиктоке, инстаграме и ВК. Его героев растащили на цитаты и мемы. Это и сделало Лапенко феноменом.

Что можно посмотреть у Лапенко?

Асфальтоукладчик Игорь Катамаранов ловит подболотники

КАТАМАРАНОВ УШЕЛ ЗА ГРИБАМИ Лапенко

Инженер — об отношениях в семье

Лапенко

Инженер — о спорте

Лапенко

Художник Гвидон Вишневский — о детстве

Лапенко

Певец Всеволод Старозубов исполняет «Тет-а-теты с летом»

СТАРОЗУБОВ «ТЕТ-А-ТЕТЫ С ЛЕТОМ» Лапенко

Ведущий шоу «Загадка дыры» — о кинотеатре запрещенного видео

ЗАГАДКА ДЫРЫ «КИНОТЕАТР ЗАПРЕЩЕННОГО ВИДЕО» Лапенко

Понравилось! Что еще у него есть?

Тогда стоит перейти к просмотру сериала «Внутри Лапенко». Каждый эпизод длится около 20 минут. Первый сезон состоит из пяти серий.

Лапенко

Лапенко

Лапенко

Лапенко

Лапенко